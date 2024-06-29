Краснов: юрист должен постоянно меняться и развиваться
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге
Логотип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Современные юристы должны постоянно меняться к лучшему, развиваться, а также продвигать к успеху себя и своих партнеров, считает главный юрист, руководитель Правового блока группы ВЭБ.РФ Игорь Краснов.
Такое мнение он высказал в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Делегация ВЭБ.РФ приняла активное участие в сессиях форума.
"Главное что звучало на форуме в рамках большинства сессий: о повышении роли юриста в современном мире. От выстраивания новой стабильной мировой правовой инфраструктуры, основанной на верховенстве закона, соблюдения прав и свобод человека, равной защиты частной и публичной собственности, равноправии участников отношений и уважении суверенных особенностей, до создания новых правовых механизмов разрешения споров как экономических, так и правовых", - приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Краснова.
По его мнению, сегодня юрист - это дипломат, медиатор, логист, инвестор, собственник бизнеса, хранитель традиций.
"Он должен постоянно меняться к лучшему, развиваться и через это продвигать к успеху себя и своих партнеров. Создавать новую экономику. Он не имеет права впадать в уныние, должен заряжать конструктивной энергией всех вокруг себя", - сказал Краснов.
И отметил, что такой драйвер направления работы в современных реалиях выбрала для себя и Правовая команда ВЭБ.РФ.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходил в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.