https://ria.ru/20240629/forum-1956353095.html

Краснов: юрист должен постоянно меняться и развиваться

Краснов: юрист должен постоянно меняться и развиваться - РИА Новости, 29.06.2024

Краснов: юрист должен постоянно меняться и развиваться

Современные юристы должны постоянно меняться к лучшему, развиваться, а также продвигать к успеху себя и своих партнеров, считает главный юрист, руководитель... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T18:18

2024-06-29T18:18

2024-06-29T18:18

экономика

россия

игорь краснов

петербургский международный юридический форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955850068_0:19:1028:597_1920x0_80_0_0_5073b282917a12d6966dbaba6d17db72.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Современные юристы должны постоянно меняться к лучшему, развиваться, а также продвигать к успеху себя и своих партнеров, считает главный юрист, руководитель Правового блока группы ВЭБ.РФ Игорь Краснов.Такое мнение он высказал в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Делегация ВЭБ.РФ приняла активное участие в сессиях форума."Главное что звучало на форуме в рамках большинства сессий: о повышении роли юриста в современном мире. От выстраивания новой стабильной мировой правовой инфраструктуры, основанной на верховенстве закона, соблюдения прав и свобод человека, равной защиты частной и публичной собственности, равноправии участников отношений и уважении суверенных особенностей, до создания новых правовых механизмов разрешения споров как экономических, так и правовых", - приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Краснова.По его мнению, сегодня юрист - это дипломат, медиатор, логист, инвестор, собственник бизнеса, хранитель традиций."Он должен постоянно меняться к лучшему, развиваться и через это продвигать к успеху себя и своих партнеров. Создавать новую экономику. Он не имеет права впадать в уныние, должен заряжать конструктивной энергией всех вокруг себя", - сказал Краснов.И отметил, что такой драйвер направления работы в современных реалиях выбрала для себя и Правовая команда ВЭБ.РФ.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходил в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240628/sessiya-1956201138.html

https://ria.ru/20240628/medvedev-1956197966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, игорь краснов, петербургский международный юридический форум