Рейтинг@Mail.ru
Краснов: юрист должен постоянно меняться и развиваться - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/forum-1956353095.html
Краснов: юрист должен постоянно меняться и развиваться
Краснов: юрист должен постоянно меняться и развиваться - РИА Новости, 29.06.2024
Краснов: юрист должен постоянно меняться и развиваться
Современные юристы должны постоянно меняться к лучшему, развиваться, а также продвигать к успеху себя и своих партнеров, считает главный юрист, руководитель... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:18
2024-06-29T18:18
экономика
россия
игорь краснов
петербургский международный юридический форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955850068_0:19:1028:597_1920x0_80_0_0_5073b282917a12d6966dbaba6d17db72.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Современные юристы должны постоянно меняться к лучшему, развиваться, а также продвигать к успеху себя и своих партнеров, считает главный юрист, руководитель Правового блока группы ВЭБ.РФ Игорь Краснов.Такое мнение он высказал в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Делегация ВЭБ.РФ приняла активное участие в сессиях форума."Главное что звучало на форуме в рамках большинства сессий: о повышении роли юриста в современном мире. От выстраивания новой стабильной мировой правовой инфраструктуры, основанной на верховенстве закона, соблюдения прав и свобод человека, равной защиты частной и публичной собственности, равноправии участников отношений и уважении суверенных особенностей, до создания новых правовых механизмов разрешения споров как экономических, так и правовых", - приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Краснова.По его мнению, сегодня юрист - это дипломат, медиатор, логист, инвестор, собственник бизнеса, хранитель традиций."Он должен постоянно меняться к лучшему, развиваться и через это продвигать к успеху себя и своих партнеров. Создавать новую экономику. Он не имеет права впадать в уныние, должен заряжать конструктивной энергией всех вокруг себя", - сказал Краснов.И отметил, что такой драйвер направления работы в современных реалиях выбрала для себя и Правовая команда ВЭБ.РФ.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходил в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240628/sessiya-1956201138.html
https://ria.ru/20240628/medvedev-1956197966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955850068_153:0:973:615_1920x0_80_0_0_a90befe7ec1fc598f3eec719f4644876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, игорь краснов, петербургский международный юридический форум
Экономика, Россия, Игорь Краснов, Петербургский международный юридический форум

Краснов: юрист должен постоянно меняться и развиваться

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге
Логотип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Логотип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Современные юристы должны постоянно меняться к лучшему, развиваться, а также продвигать к успеху себя и своих партнеров, считает главный юрист, руководитель Правового блока группы ВЭБ.РФ Игорь Краснов.
Такое мнение он высказал в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Делегация ВЭБ.РФ приняла активное участие в сессиях форума.
Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы АО Российский экспортный центр Сергей Селиверстов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Сессия об извещениях в рамках трансграничных разбирательств прошла на ПМЮФ
28 июня, 18:29
"Главное что звучало на форуме в рамках большинства сессий: о повышении роли юриста в современном мире. От выстраивания новой стабильной мировой правовой инфраструктуры, основанной на верховенстве закона, соблюдения прав и свобод человека, равной защиты частной и публичной собственности, равноправии участников отношений и уважении суверенных особенностей, до создания новых правовых механизмов разрешения споров как экономических, так и правовых", - приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Краснова.
По его мнению, сегодня юрист - это дипломат, медиатор, логист, инвестор, собственник бизнеса, хранитель традиций.
"Он должен постоянно меняться к лучшему, развиваться и через это продвигать к успеху себя и своих партнеров. Создавать новую экономику. Он не имеет права впадать в уныние, должен заряжать конструктивной энергией всех вокруг себя", - сказал Краснов.
И отметил, что такой драйвер направления работы в современных реалиях выбрала для себя и Правовая команда ВЭБ.РФ.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходил в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Медведев отметил важность участия юристов из стран Глобального Юга в ПМЮФ
28 июня, 18:18
 
ЭкономикаРоссияИгорь КрасновПетербургский международный юридический форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала