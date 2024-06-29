https://ria.ru/20240629/elton_dzhon-1956388323.html
Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию
Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию - РИА Новости, 29.06.2024
Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию
Британский певец Элтон Джон публично выразил поддержку оппозиционной Лейбористской партии и призвал голосовать за неё на грядущих всеобщих выборах 4 июля. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T23:44
2024-06-29T23:44
2024-06-29T23:44
в мире
лондон
элтон джон
риши сунак
парламент великобритании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578278903_0:0:2694:1516_1920x0_80_0_0_b74f1e9cfa6bbba7a661d4eed04035e3.jpg
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Британский певец Элтон Джон публично выразил поддержку оппозиционной Лейбористской партии и призвал голосовать за неё на грядущих всеобщих выборах 4 июля. "Мы поддерживаем победу Кира (Стармера, лидера оппозиции – ред.) и Лейбористской партии на этих выборах. Есть только один выбор… Давайте объединимся вокруг лейбористов, чтобы победить в четверг, 4 июля", - сказал исполнитель в совместном видеообращении вместе со своим супругом, которое показали в ходе выступления Стармера перед сторонниками в Лондоне. Трансляция велась на странице партии в соцсети X. Музыкант указал на избыточную в Британии бюрократию и бумажную волокиту, которые мешают развиваться новому поколению талантливых людей. По его словам, культурные обмен и образование, помогшие ему добиться успеха, находятся под угрозой полного исчезновения в стране. Лейбористская партия при этом сможет изменить ситуацию, считает он. Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в муниципальных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.
https://ria.ru/20240627/rossiya-1955811025.html
https://ria.ru/20240610/britaniya-1951766654.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578278903_0:0:2381:1786_1920x0_80_0_0_c4e0c3cabb870b26de64d3d0fef4358a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, элтон джон, риши сунак, парламент великобритании
В мире, Лондон, Элтон Джон, Риши Сунак, Парламент Великобритании
Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию
Элтон Джон призвал голосовать за лейбористскую партию на выборах 4 июля