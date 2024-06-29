https://ria.ru/20240629/elton_dzhon-1956388323.html

Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию

Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию - РИА Новости, 29.06.2024

Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию

Британский певец Элтон Джон публично выразил поддержку оппозиционной Лейбористской партии и призвал голосовать за неё на грядущих всеобщих выборах 4 июля. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T23:44

2024-06-29T23:44

2024-06-29T23:44

в мире

лондон

элтон джон

риши сунак

парламент великобритании

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Британский певец Элтон Джон публично выразил поддержку оппозиционной Лейбористской партии и призвал голосовать за неё на грядущих всеобщих выборах 4 июля. "Мы поддерживаем победу Кира (Стармера, лидера оппозиции – ред.) и Лейбористской партии на этих выборах. Есть только один выбор… Давайте объединимся вокруг лейбористов, чтобы победить в четверг, 4 июля", - сказал исполнитель в совместном видеообращении вместе со своим супругом, которое показали в ходе выступления Стармера перед сторонниками в Лондоне. Трансляция велась на странице партии в соцсети X. Музыкант указал на избыточную в Британии бюрократию и бумажную волокиту, которые мешают развиваться новому поколению талантливых людей. По его словам, культурные обмен и образование, помогшие ему добиться успеха, находятся под угрозой полного исчезновения в стране. Лейбористская партия при этом сможет изменить ситуацию, считает он. Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в муниципальных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.

https://ria.ru/20240627/rossiya-1955811025.html

https://ria.ru/20240610/britaniya-1951766654.html

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в мире, лондон, элтон джон, риши сунак, парламент великобритании