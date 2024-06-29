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Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию - РИА Новости, 29.06.2024
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23:44 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/elton_dzhon-1956388323.html
Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию
Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию - РИА Новости, 29.06.2024
Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию
Британский певец Элтон Джон публично выразил поддержку оппозиционной Лейбористской партии и призвал голосовать за неё на грядущих всеобщих выборах 4 июля. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T23:44
2024-06-29T23:44
в мире
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элтон джон
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Британский певец Элтон Джон публично выразил поддержку оппозиционной Лейбористской партии и призвал голосовать за неё на грядущих всеобщих выборах 4 июля. "Мы поддерживаем победу Кира (Стармера, лидера оппозиции – ред.) и Лейбористской партии на этих выборах. Есть только один выбор… Давайте объединимся вокруг лейбористов, чтобы победить в четверг, 4 июля", - сказал исполнитель в совместном видеообращении вместе со своим супругом, которое показали в ходе выступления Стармера перед сторонниками в Лондоне. Трансляция велась на странице партии в соцсети X. Музыкант указал на избыточную в Британии бюрократию и бумажную волокиту, которые мешают развиваться новому поколению талантливых людей. По его словам, культурные обмен и образование, помогшие ему добиться успеха, находятся под угрозой полного исчезновения в стране. Лейбористская партия при этом сможет изменить ситуацию, считает он. Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в муниципальных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.
https://ria.ru/20240627/rossiya-1955811025.html
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в мире, лондон, элтон джон, риши сунак, парламент великобритании
В мире, Лондон, Элтон Джон, Риши Сунак, Парламент Великобритании
Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию

Элтон Джон призвал голосовать за лейбористскую партию на выборах 4 июля

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкБританский певец Элтон Джон выступает
Британский певец Элтон Джон выступает - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Британский певец Элтон Джон выступает. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Британский певец Элтон Джон публично выразил поддержку оппозиционной Лейбористской партии и призвал голосовать за неё на грядущих всеобщих выборах 4 июля.
«
"Мы поддерживаем победу Кира (Стармера, лидера оппозиции – ред.) и Лейбористской партии на этих выборах. Есть только один выбор… Давайте объединимся вокруг лейбористов, чтобы победить в четверг, 4 июля", - сказал исполнитель в совместном видеообращении вместе со своим супругом, которое показали в ходе выступления Стармера перед сторонниками в Лондоне. Трансляция велась на странице партии в соцсети X.
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Музыкант указал на избыточную в Британии бюрократию и бумажную волокиту, которые мешают развиваться новому поколению талантливых людей. По его словам, культурные обмен и образование, помогшие ему добиться успеха, находятся под угрозой полного исчезновения в стране. Лейбористская партия при этом сможет изменить ситуацию, считает он.
Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в муниципальных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.
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В миреЛондонЭлтон ДжонРиши СунакПарламент Великобритании
 
 
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