https://ria.ru/20240629/el-nino-1956258521.html

Эль-Ниньо прекращает свое существование, сообщил Вильфанд

Эль-Ниньо прекращает свое существование, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 29.06.2024

Эль-Ниньо прекращает свое существование, сообщил Вильфанд

Явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры, июнь может стать одним из... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T05:36

2024-06-29T05:36

2024-06-29T05:58

тихий океан

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

наука

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры, июнь может стать одним из самых жарких для планеты за историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Эль-Ниньо прекращает свое существование, осуществляется переход в нейтральную фазу… Дело в том, что последствия Эль-Ниньо, которое началось в мае 2023 года и длилось до апреля 2024-го, очень существенны, оно создало потрясающий эффект. Температура и Тихого океана, и Атлантического, во внетропических зонах была максимальная за весь период наблюдения", — сказал синоптик.По его словам, сейчас тепло на планете сохраняется не из-за явления Эль-Ниньо, а из-за его последствий — повышенных температур в умеренных широтах Северного и Южного полушария. "В мае температура была максимально высокой, хотя Эль-Ниньо уже ослабело, посмотрим, как скажется, по итогу, в июне, большая вероятность, что он попадет в тройку самых жарких. Это долго еще будет сказываться", — добавил синоптик. Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.

https://ria.ru/20240114/el-nino-1921228665.html

https://radiosputnik.ru/20240529/deli-1949152084.html

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тихий океан, россия, роман вильфанд, гидрометцентр