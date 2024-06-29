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Эль-Ниньо прекращает свое существование, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 29.06.2024
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Наука
 
05:36 29.06.2024 (обновлено: 05:58 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/el-nino-1956258521.html
Эль-Ниньо прекращает свое существование, сообщил Вильфанд
Эль-Ниньо прекращает свое существование, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 29.06.2024
Эль-Ниньо прекращает свое существование, сообщил Вильфанд
Явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры, июнь может стать одним из... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T05:36
2024-06-29T05:58
тихий океан
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
наука
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры, июнь может стать одним из самых жарких для планеты за историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. &quot;Эль-Ниньо прекращает свое существование, осуществляется переход в нейтральную фазу… Дело в том, что последствия Эль-Ниньо, которое началось в мае 2023 года и длилось до апреля 2024-го, очень существенны, оно создало потрясающий эффект. Температура и Тихого океана, и Атлантического, во внетропических зонах была максимальная за весь период наблюдения&quot;, — сказал синоптик.По его словам, сейчас тепло на планете сохраняется не из-за явления Эль-Ниньо, а из-за его последствий — повышенных температур в умеренных широтах Северного и Южного полушария. "В мае температура была максимально высокой, хотя Эль-Ниньо уже ослабело, посмотрим, как скажется, по итогу, в июне, большая вероятность, что он попадет в тройку самых жарких. Это долго еще будет сказываться", — добавил синоптик. Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
https://ria.ru/20240114/el-nino-1921228665.html
https://radiosputnik.ru/20240529/deli-1949152084.html
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тихий океан, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Тихий океан, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Наука
Эль-Ниньо прекращает свое существование, сообщил Вильфанд

Вильфанд: Эль-Ниньо прекращается, но его последствия продолжают нагревать Землю

© Fotolia / Adam GregorЧеловек в пустыне
Человек в пустыне - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Fotolia / Adam Gregor
Человек в пустыне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры, июнь может стать одним из самых жарких для планеты за историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«

"Эль-Ниньо прекращает свое существование, осуществляется переход в нейтральную фазу… Дело в том, что последствия Эль-Ниньо, которое началось в мае 2023 года и длилось до апреля 2024-го, очень существенны, оно создало потрясающий эффект. Температура и Тихого океана, и Атлантического, во внетропических зонах была максимальная за весь период наблюдения", — сказал синоптик.

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По его словам, сейчас тепло на планете сохраняется не из-за явления Эль-Ниньо, а из-за его последствий — повышенных температур в умеренных широтах Северного и Южного полушария.
"В мае температура была максимально высокой, хотя Эль-Ниньо уже ослабело, посмотрим, как скажется, по итогу, в июне, большая вероятность, что он попадет в тройку самых жарких. Это долго еще будет сказываться", — добавил синоптик.
Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
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НаукаТихий океанРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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