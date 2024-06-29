https://ria.ru/20240629/ekzamny-1956317522.html

СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ

СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ - РИА Новости, 29.06.2024

СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ

"Справедливая Россия – За правду" готовит предложение проверить соблюдение трудовых прав учителей, контролирующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ, сообщил глава партии Сергей... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:14

2024-06-29T14:14

2024-06-29T14:14

общество

москва

сергей миронов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948841013_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_0399c4fef8183c67e319bce396ad07e7.jpg

МОСКВА, 29 июн - ИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" готовит предложение проверить соблюдение трудовых прав учителей, контролирующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ, сообщил глава партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале. "Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" готовит обращение в Федеральную службу по труду и занятости с предложением проверить соблюдение трудовых прав учителей, контролирующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ", - написал он. По словам Миронова, "трудовая инспекция должна дать свою оценку ситуации" в случаях, когда людям недоплачивают, а сами они "находятся под постоянной угрозой штрафов за незначительные огрехи".

https://ria.ru/20240606/ege-1950844897.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей миронов