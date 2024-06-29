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СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ - РИА Новости, 29.06.2024
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14:14 29.06.2024
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СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ
СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ - РИА Новости, 29.06.2024
СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ
"Справедливая Россия – За правду" готовит предложение проверить соблюдение трудовых прав учителей, контролирующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ, сообщил глава партии Сергей... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:14
2024-06-29T14:14
общество
москва
сергей миронов
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МОСКВА, 29 июн - ИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" готовит предложение проверить соблюдение трудовых прав учителей, контролирующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ, сообщил глава партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале. "Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" готовит обращение в Федеральную службу по труду и занятости с предложением проверить соблюдение трудовых прав учителей, контролирующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ", - написал он. По словам Миронова, "трудовая инспекция должна дать свою оценку ситуации" в случаях, когда людям недоплачивают, а сами они "находятся под постоянной угрозой штрафов за незначительные огрехи".
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общество, москва, сергей миронов
Общество, Москва, Сергей Миронов
СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ

Миронов предложил проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - ИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" готовит предложение проверить соблюдение трудовых прав учителей, контролирующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ, сообщил глава партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" готовит обращение в Федеральную службу по труду и занятости с предложением проверить соблюдение трудовых прав учителей, контролирующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ", - написал он.
По словам Миронова, "трудовая инспекция должна дать свою оценку ситуации" в случаях, когда людям недоплачивают, а сами они "находятся под постоянной угрозой штрафов за незначительные огрехи".
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