https://ria.ru/20240629/ekzamny-1956317522.html
СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ
СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ - РИА Новости, 29.06.2024
СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ
"Справедливая Россия – За правду" готовит предложение проверить соблюдение трудовых прав учителей, контролирующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ, сообщил глава партии Сергей... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:14
2024-06-29T14:14
2024-06-29T14:14
общество
москва
сергей миронов
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МОСКВА, 29 июн - ИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" готовит предложение проверить соблюдение трудовых прав учителей, контролирующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ, сообщил глава партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале. "Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" готовит обращение в Федеральную службу по труду и занятости с предложением проверить соблюдение трудовых прав учителей, контролирующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ", - написал он. По словам Миронова, "трудовая инспекция должна дать свою оценку ситуации" в случаях, когда людям недоплачивают, а сами они "находятся под постоянной угрозой штрафов за незначительные огрехи".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей миронов
Общество, Москва, Сергей Миронов
СР хочет проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ
Миронов предложил проверить соблюдение прав учителей, контролирующих сдачу ЕГЭ