https://ria.ru/20240629/egipet-1956305851.html

Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси

Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси - РИА Новости, 29.06.2024

Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси

Египет делает быстрые шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T12:48

2024-06-29T12:48

2024-06-29T12:48

египет

каир (город)

европа

абдель фаттах ас-сиси

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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КАИР, 29 июн - РИА Новости. Египет делает быстрые шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. В субботу-воскресенье в Каире проходит инвестиционная конференция между Египтом и ЕС. В ходе нее ожидается подписание соглашения о выделении Каиру транша в размере одного миллиарда евро со стороны Евросоюза. "Египет делает быстрые и уверенные шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики", - сказал ас-Сиси в ходе открытия конференции. Президент Египта отметил, что власти приняли ряд мер для расширения возможностей частного сектора и повышения конкурентоспособности страны. Ас-Сиси добавил, что конференция представляет собой возможность для презентации инвестиционных возможностей в Египте. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, компании из Европы и Египта подпишут во время конференции соглашения на сумму порядка 40 миллиардов евро. В середине марта ас-Сиси объявил, что Каир получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики. Из этой суммы 5 миллиардов будут выделены в качестве кредитов.

https://ria.ru/20240417/egipet-1940505957.html

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египет

каир (город)

европа

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, каир (город), европа, абдель фаттах ас-сиси, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире