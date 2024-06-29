Рейтинг@Mail.ru
Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/egipet-1956305851.html
Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси
Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси - РИА Новости, 29.06.2024
Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси
Египет делает быстрые шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:48
2024-06-29T12:48
египет
каир (город)
европа
абдель фаттах ас-сиси
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927072213_0:110:3059:1831_1920x0_80_0_0_3283fc3aae28e406dfa6cbf82bf39c0c.jpg
КАИР, 29 июн - РИА Новости. Египет делает быстрые шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. В субботу-воскресенье в Каире проходит инвестиционная конференция между Египтом и ЕС. В ходе нее ожидается подписание соглашения о выделении Каиру транша в размере одного миллиарда евро со стороны Евросоюза. "Египет делает быстрые и уверенные шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики", - сказал ас-Сиси в ходе открытия конференции. Президент Египта отметил, что власти приняли ряд мер для расширения возможностей частного сектора и повышения конкурентоспособности страны. Ас-Сиси добавил, что конференция представляет собой возможность для презентации инвестиционных возможностей в Египте. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, компании из Европы и Египта подпишут во время конференции соглашения на сумму порядка 40 миллиардов евро. В середине марта ас-Сиси объявил, что Каир получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики. Из этой суммы 5 миллиардов будут выделены в качестве кредитов.
https://ria.ru/20240417/egipet-1940505957.html
https://ria.ru/20240603/egipet-1950084878.html
египет
каир (город)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927072213_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_d754eccb89532ffd183553ea716710f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, каир (город), европа, абдель фаттах ас-сиси, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Египет, Каир (город), Европа, Абдель Фаттах ас-Сиси, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси

Ас-Сиси: Египет делает быстрые шаги на пути перемен и реформ в экономике

© iStock.com / zbruchБерег Александрии, Египет
Берег Александрии, Египет - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© iStock.com / zbruch
Берег Александрии, Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 29 июн - РИА Новости. Египет делает быстрые шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
В субботу-воскресенье в Каире проходит инвестиционная конференция между Египтом и ЕС. В ходе нее ожидается подписание соглашения о выделении Каиру транша в размере одного миллиарда евро со стороны Евросоюза.
Каир - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Глава Минфина Египта прокомментировал ситуацию с санкциями против России
17 апреля, 08:27
"Египет делает быстрые и уверенные шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики", - сказал ас-Сиси в ходе открытия конференции.
Президент Египта отметил, что власти приняли ряд мер для расширения возможностей частного сектора и повышения конкурентоспособности страны.
Ас-Сиси добавил, что конференция представляет собой возможность для презентации инвестиционных возможностей в Египте.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, компании из Европы и Египта подпишут во время конференции соглашения на сумму порядка 40 миллиардов евро.
В середине марта ас-Сиси объявил, что Каир получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики. Из этой суммы 5 миллиардов будут выделены в качестве кредитов.
Панорама Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах
3 июня, 07:06
 
ЕгипетКаир (город)ЕвропаАбдель Фаттах ас-СисиУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала