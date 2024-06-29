https://ria.ru/20240629/egipet-1956305851.html
Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси
Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси - РИА Новости, 29.06.2024
Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси
Египет делает быстрые шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:48
2024-06-29T12:48
2024-06-29T12:48
египет
каир (город)
европа
абдель фаттах ас-сиси
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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КАИР, 29 июн - РИА Новости. Египет делает быстрые шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. В субботу-воскресенье в Каире проходит инвестиционная конференция между Египтом и ЕС. В ходе нее ожидается подписание соглашения о выделении Каиру транша в размере одного миллиарда евро со стороны Евросоюза. "Египет делает быстрые и уверенные шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики", - сказал ас-Сиси в ходе открытия конференции. Президент Египта отметил, что власти приняли ряд мер для расширения возможностей частного сектора и повышения конкурентоспособности страны. Ас-Сиси добавил, что конференция представляет собой возможность для презентации инвестиционных возможностей в Египте. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, компании из Европы и Египта подпишут во время конференции соглашения на сумму порядка 40 миллиардов евро. В середине марта ас-Сиси объявил, что Каир получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики. Из этой суммы 5 миллиардов будут выделены в качестве кредитов.
https://ria.ru/20240417/egipet-1940505957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, каир (город), европа, абдель фаттах ас-сиси, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Египет, Каир (город), Европа, Абдель Фаттах ас-Сиси, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Египет делает шаги для более устойчивой экономики, заявил Ас-Сиси
Ас-Сиси: Египет делает быстрые шаги на пути перемен и реформ в экономике
КАИР, 29 июн - РИА Новости. Египет делает быстрые шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
В субботу-воскресенье в Каире
проходит инвестиционная конференция между Египтом и ЕС
. В ходе нее ожидается подписание соглашения о выделении Каиру транша в размере одного миллиарда евро со стороны Евросоюза.
"Египет делает быстрые и уверенные шаги на пути перемен и реформ для более устойчивой экономики", - сказал ас-Сиси в ходе открытия конференции.
Президент Египта отметил, что власти приняли ряд мер для расширения возможностей частного сектора и повышения конкурентоспособности страны.
Ас-Сиси добавил, что конференция представляет собой возможность для презентации инвестиционных возможностей в Египте.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
, компании из Европы
и Египта подпишут во время конференции соглашения на сумму порядка 40 миллиардов евро.
В середине марта ас-Сиси объявил, что Каир получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики. Из этой суммы 5 миллиардов будут выделены в качестве кредитов.