Ефимов: в московском Отрадном по КРТ построят городской квартал
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В московском районе Отрадное на территории бывшей промзоны № 50 "Алтуфьевское шоссе" по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет построен современный городской квартал, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Семь участков общей площадью более 14,3 гектара входят в один проект комплексного развития части бывшей промзоны № 50 "Алтуфьевское шоссе". Инвестиции в редевелопмент площадок оцениваются в 55 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,5 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта в районе Отрадное будет создан современный квартал, где смогут найти работу более 3,5 тысячи горожан", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Квартал будет построен на территории бывшей промзоны № 50 "Алтуфьевское шоссе", и находится рядом с Алтуфьевским шоссе и улицей Римского-Корсакова, вблизи станции метро "Бибирево".
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту на части бывшей промзоны будет построено более 146 тысяч квадратных метров жилья, а также 150 тысяч квадратных метров нежилых объектов. Планируется построить образовательный комплекс, состоящий из школы на 550 мест, детского сада на 275 мест, а также досуговый центр и здания под судебные участки. Сама территория будет благоустроена.