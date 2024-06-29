https://ria.ru/20240629/efimov-1956249023.html

Ефимов: в московском Отрадном по КРТ построят городской квартал

Ефимов: в московском Отрадном по КРТ построят городской квартал - РИА Новости, 29.06.2024

Ефимов: в московском Отрадном по КРТ построят городской квартал

В московском районе Отрадное на территории бывшей промзоны № 50 "Алтуфьевское шоссе" по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет построен... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:08

2024-06-29T13:08

2024-06-29T13:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В московском районе Отрадное на территории бывшей промзоны № 50 "Алтуфьевское шоссе" по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет построен современный городской квартал, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Семь участков общей площадью более 14,3 гектара входят в один проект комплексного развития части бывшей промзоны № 50 "Алтуфьевское шоссе". Инвестиции в редевелопмент площадок оцениваются в 55 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,5 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта в районе Отрадное будет создан современный квартал, где смогут найти работу более 3,5 тысячи горожан", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Квартал будет построен на территории бывшей промзоны № 50 "Алтуфьевское шоссе", и находится рядом с Алтуфьевским шоссе и улицей Римского-Корсакова, вблизи станции метро "Бибирево".Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту на части бывшей промзоны будет построено более 146 тысяч квадратных метров жилья, а также 150 тысяч квадратных метров нежилых объектов. Планируется построить образовательный комплекс, состоящий из школы на 550 мест, детского сада на 275 мест, а также досуговый центр и здания под судебные участки. Сама территория будет благоустроена.

https://ria.ru/20240628/efimov-1955961221.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы