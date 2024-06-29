https://ria.ru/20240629/dvizhenie-1956386699.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 30.06.2024

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось пять минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-29T23:19

2024-06-29T23:19

2024-06-30T00:21

россия

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось пять минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении. Движение второй раз за сутки перекрыли в 22.52 мск. Причины не назывались. Ограничение продлилось пять минут.

https://ria.ru/20240629/krym-1956252994.html

россия

республика крым

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россия, республика крым, крымский мост