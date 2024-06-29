https://ria.ru/20240629/drony-1956320087.html
В Белгородской области при атаке дронов пострадали три человека
В Белгородской области при атаке дронов пострадали три человека - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгородской области при атаке дронов пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:31
2024-06-29T14:31
2024-06-29T14:34
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое: у мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины - термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма... На участке автодороги Зиборовка - Нечаевка дрон-камикадзе атаковал "Камаз". Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.Кроме того, в селе Богун-Городок атакованы еще два автомобиля, пострадавших в этих случаях нет.
https://ria.ru/20240628/sbros-1956242354.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дронов пострадали три человека
В Белгородской области при атаке дронов-камикадзе пострадали три мирных жителя