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В Белгородской области при атаке дронов пострадали три человека - РИА Новости, 29.06.2024
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14:31 29.06.2024 (обновлено: 14:34 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/drony-1956320087.html
В Белгородской области при атаке дронов пострадали три человека
В Белгородской области при атаке дронов пострадали три человека - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгородской области при атаке дронов пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:31
2024-06-29T14:34
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое: у мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины - термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма... На участке автодороги Зиборовка - Нечаевка дрон-камикадзе атаковал "Камаз". Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.Кроме того, в селе Богун-Городок атакованы еще два автомобиля, пострадавших в этих случаях нет.
https://ria.ru/20240628/sbros-1956242354.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дронов пострадали три человека

В Белгородской области при атаке дронов-камикадзе пострадали три мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое: у мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины - термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма... На участке автодороги Зиборовка - Нечаевка дрон-камикадзе атаковал "Камаз". Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.
Кроме того, в селе Богун-Городок атакованы еще два автомобиля, пострадавших в этих случаях нет.
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Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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