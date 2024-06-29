https://ria.ru/20240629/dnepr-1956315264.html

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 100 украинских боевиков, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:59

2024-06-29T13:59

2024-06-29T13:59

специальная военная операция на украине

сша

в мире

россия

пятихатки

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055736_0:274:3020:1972_1920x0_80_0_0_b5e5badb15c634464d67579d4398379f.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 100 украинских боевиков, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Новотягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240629/drony-1956307774.html

сша

россия

пятихатки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, россия, пятихатки, вооруженные силы украины