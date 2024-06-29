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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/dnepr-1956315264.html
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 100 украинских боевиков, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:59
2024-06-29T13:59
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сша
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 100 украинских боевиков, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Новотягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, в мире, россия, пятихатки, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Россия, Пятихатки, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ и гаубицу М777

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 100 украинских боевиков, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Новотягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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