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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 100 украинских боевиков, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:59
2024-06-29T13:59
2024-06-29T13:59
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня уничтожили до 100 украинских боевиков, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Новотягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240629/drony-1956307774.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, пятихатки, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Россия, Пятихатки, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ и гаубицу М777