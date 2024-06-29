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В Москве проходят мероприятия, посвященные Дню молодежи - РИА Новости, 29.06.2024
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00:20 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/den_molodezhi-1956245058.html
В Москве проходят мероприятия, посвященные Дню молодежи
В Москве проходят мероприятия, посвященные Дню молодежи - РИА Новости, 29.06.2024
В Москве проходят мероприятия, посвященные Дню молодежи
Мероприятия, посвященные Дню молодежи, проходят в Москве в субботу и воскресенье. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:20
2024-06-29T00:20
"сокольники"
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мероприятия, посвященные Дню молодежи, проходят в Москве в субботу и воскресенье. Как сообщалось на сайте мэра и правительства, программу подготовили 75 культурных площадок в разных округах столицы. Встречи с писателями и художниками-иллюстраторами ждут посетителей парка "Кузьминки" в субботу с 12.00 до 19.00 на фестивале "Книгочей". В программе - презентация новинок детской литературы, квесты, мастер-классы и театрализованные чтения. В парке "Ходынское поле" в субботу и воскресенье выступят 100 экспертов, а также проведут около 60 тренингов и лекций, почти 30 творческих мастер-классов, зарядку с известными спортсменами, танцевальный флешмоб и многое другое. На фестиваль приедут делегации регионов - номинантов на премию "Молодежная столица России". Также в Бабушкинском парке в субботу в 11.00 пройдет мероприятие, посвященное искусству и науке. Для посетителей подготовили мастер-классы, выставки, лекции на актуальные темы и интеллектуальные игры. Всем желающим предложат заняться йогой и попробовать свои силы в армрестлинге. В парке "Сокольники" в 14.00 пройдет XVI Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва", на котором гости увидят соревнования по брейк-дансу и воркауту, состязания лучших барабанщиков и гитаристов, экстремальные трюки на BMX-велосипедах и творческий процесс художников граффити. На Городской ферме на ВДНХ День молодежи проведут в антураже сельской местности. Одним из центральных событий площадки станут кулинарные мастер-классы и шоу шеф-поваров, которые в режиме реального времени будут готовить традиционное русское блюдо "Царская уха". В фермерской зоне гости познакомятся с фермерами Подмосковья, продегустируют их продукцию и поучаствуют в интересных мастер-классах. Отметят День молодежи и в московском южном ландшафтном парке "Острове Мечты". В программе в субботу есть занятия спортом, квизы с призами, лекции по психологии, активности пройдут в южном ландшафтном парке с 10.00 до 21.00. Завершит праздник DJ-set под открытым небом.
https://ria.ru/20240628/putin-1956013827.html
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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"сокольники", москва, московская область (подмосковье)
"Сокольники", Москва, Московская область (Подмосковье)
В Москве проходят мероприятия, посвященные Дню молодежи

В Москве 29 и 30 июня проходят мероприятия, посвященные Дню молодежи

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыпускные в Москве
Выпускные в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Выпускные в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мероприятия, посвященные Дню молодежи, проходят в Москве в субботу и воскресенье.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, программу подготовили 75 культурных площадок в разных округах столицы. Встречи с писателями и художниками-иллюстраторами ждут посетителей парка "Кузьминки" в субботу с 12.00 до 19.00 на фестивале "Книгочей". В программе - презентация новинок детской литературы, квесты, мастер-классы и театрализованные чтения. В парке "Ходынское поле" в субботу и воскресенье выступят 100 экспертов, а также проведут около 60 тренингов и лекций, почти 30 творческих мастер-классов, зарядку с известными спортсменами, танцевальный флешмоб и многое другое. На фестиваль приедут делегации регионов - номинантов на премию "Молодежная столица России".
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Также в Бабушкинском парке в субботу в 11.00 пройдет мероприятие, посвященное искусству и науке. Для посетителей подготовили мастер-классы, выставки, лекции на актуальные темы и интеллектуальные игры. Всем желающим предложат заняться йогой и попробовать свои силы в армрестлинге. В парке "Сокольники" в 14.00 пройдет XVI Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва", на котором гости увидят соревнования по брейк-дансу и воркауту, состязания лучших барабанщиков и гитаристов, экстремальные трюки на BMX-велосипедах и творческий процесс художников граффити.
На Городской ферме на ВДНХ День молодежи проведут в антураже сельской местности. Одним из центральных событий площадки станут кулинарные мастер-классы и шоу шеф-поваров, которые в режиме реального времени будут готовить традиционное русское блюдо "Царская уха". В фермерской зоне гости познакомятся с фермерами Подмосковья, продегустируют их продукцию и поучаствуют в интересных мастер-классах.
Отметят День молодежи и в московском южном ландшафтном парке "Острове Мечты". В программе в субботу есть занятия спортом, квизы с призами, лекции по психологии, активности пройдут в южном ландшафтном парке с 10.00 до 21.00. Завершит праздник DJ-set под открытым небом.
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