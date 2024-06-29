https://ria.ru/20240629/delo-1956351262.html

В Москве завели дело после избиения иностранцами мужчины до смерти

В Москве завели дело после избиения иностранцами мужчины до смерти - РИА Новости, 29.06.2024

В Москве завели дело после избиения иностранцами мужчины до смерти

Уголовное дело по факту избиения мужчины до смерти группой иностранных граждан на северо-западе столицы возбудили следователи главного следственного управления... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T18:01

2024-06-29T18:01

2024-06-29T19:22

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту избиения мужчины до смерти группой иностранных граждан на северо-западе столицы возбудили следователи главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве, сообщает ведомство в своем в Telegram-канале. "Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства драки со смертельным исходом на северо-западе Москвы... По версии следствия, в ночное время 29 июня 2024 года на северо-западе Москвы между потерпевшим и группой мужчин возник конфликт, в ходе которого ему причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. В настоящее время трое участников драки установлены и доставлены в следственный отдел. Ими оказались граждане Киргизской Республики", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбудил Тушинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что удалось задержать четверых граждан, подозреваемых в совершении данного преступления.

https://ria.ru/20240604/proisshestviya-1950344010.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)