https://ria.ru/20240629/dalnerechensk-1956333027.html

Число затопленных домов в Дальнереченске превысило 260

Число затопленных домов в Дальнереченске превысило 260 - РИА Новости, 29.06.2024

Число затопленных домов в Дальнереченске превысило 260

Число затопленных паводком домов в Дальнереченске Приморского края превысило 260, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T15:59

2024-06-29T15:59

2024-06-29T16:09

происшествия

дальнереченск

приморский край

октябрьский

олег кожемяко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956334424_13:0:831:460_1920x0_80_0_0_f17e778650d2c55aab77b33716387729.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Число затопленных паводком домов в Дальнереченске Приморского края превысило 260, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. Ранее правительство Приморья сообщало, что на утро пятницы, в Дальнереченске подтоплено более 150 частных домов и 400 приусадебных участков. "Продолжаем контролировать ситуацию в Дальнереченске. Вода местами уходит, но в ряде районов города по-прежнему прибывает. В зону подтопления попали уже более 260 домов", - написал Кожемяко. Он отметил, что спасатели организовали лодочные переправы, работают помпы, местные власти усиливают дамбы на паводкоопасных направлениях. "Налажена адресная доставка гуманитарной помощи, продуктовых наборов и питьевой воды. По заявкам людям доставили 760 наборов. Там, где вода ушла, начнут работу административные комиссии по оценке ущерба. Помощь будет оказана всем пострадавшим", - сообщил губернатор. В Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. По данным МЧС России на утро субботы, затоплены 190 частных домов и 710 придомовых территории в нескольких районах.

https://ria.ru/20240522/nikolaev-1947732362.html

https://ria.ru/20240531/rzhd-1949733016.html

дальнереченск

приморский край

октябрьский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дальнереченск, приморский край, октябрьский, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024