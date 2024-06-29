https://ria.ru/20240629/dalnerechensk-1956333027.html
Число затопленных домов в Дальнереченске превысило 260
Число затопленных домов в Дальнереченске превысило 260 - РИА Новости, 29.06.2024
Число затопленных домов в Дальнереченске превысило 260
Число затопленных паводком домов в Дальнереченске Приморского края превысило 260, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T15:59
2024-06-29T15:59
2024-06-29T16:09
происшествия
дальнереченск
приморский край
октябрьский
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Число затопленных паводком домов в Дальнереченске Приморского края превысило 260, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. Ранее правительство Приморья сообщало, что на утро пятницы, в Дальнереченске подтоплено более 150 частных домов и 400 приусадебных участков. "Продолжаем контролировать ситуацию в Дальнереченске. Вода местами уходит, но в ряде районов города по-прежнему прибывает. В зону подтопления попали уже более 260 домов", - написал Кожемяко. Он отметил, что спасатели организовали лодочные переправы, работают помпы, местные власти усиливают дамбы на паводкоопасных направлениях. "Налажена адресная доставка гуманитарной помощи, продуктовых наборов и питьевой воды. По заявкам людям доставили 760 наборов. Там, где вода ушла, начнут работу административные комиссии по оценке ущерба. Помощь будет оказана всем пострадавшим", - сообщил губернатор. В Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. По данным МЧС России на утро субботы, затоплены 190 частных домов и 710 придомовых территории в нескольких районах.
https://ria.ru/20240522/nikolaev-1947732362.html
https://ria.ru/20240531/rzhd-1949733016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, дальнереченск, приморский край, октябрьский, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край, Октябрьский, Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Число затопленных домов в Дальнереченске превысило 260
Кожемяко: число затопленных паводком домов в Дальнереченске превысило 260