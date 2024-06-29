https://ria.ru/20240629/boliviya-1956264327.html

Президент Боливии заявил о поддержке правительства населением

Президент Боливии заявил о поддержке правительства населением - РИА Новости, 29.06.2024

Президент Боливии заявил о поддержке правительства населением

Президент Боливии Луис Арсе заявил в интервью агентству Рейтер, что поддержка, оказанная гражданами страны и международным сообществом при попытке переворота в... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:03

2024-06-29T08:03

2024-06-29T10:21

в мире

боливия

ла-пас (департамент)

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил в интервью агентству Рейтер, что поддержка, оказанная гражданами страны и международным сообществом при попытке переворота в стране, укрепила правительство. Телеканал Bolivia TV накануне сообщал, что боливийский суд назначил шесть месяцев предварительного тюремного заключения задержанным лидерам попытки военного переворота, которых обвиняют в терроризме и вооруженном мятеже. "Поддержка людей на улицах и международная поддержка, которую мы получили, укрепила нас, чтобы мы снова были здесь и продолжили нашу работу... Для нас абсолютно ничего не изменилось... Мы собираемся продолжать работать до самого последнего дня", - заявил Арсе. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.

https://ria.ru/20240628/boliviya-1955979118.html

https://ria.ru/20240628/boliviya-1956240313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии