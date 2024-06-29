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Президент Боливии заявил о поддержке правительства населением - РИА Новости, 29.06.2024
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08:03 29.06.2024 (обновлено: 10:21 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/boliviya-1956264327.html
Президент Боливии заявил о поддержке правительства населением
Президент Боливии заявил о поддержке правительства населением - РИА Новости, 29.06.2024
Президент Боливии заявил о поддержке правительства населением
Президент Боливии Луис Арсе заявил в интервью агентству Рейтер, что поддержка, оказанная гражданами страны и международным сообществом при попытке переворота в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:03
2024-06-29T10:21
в мире
боливия
ла-пас (департамент)
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил в интервью агентству Рейтер, что поддержка, оказанная гражданами страны и международным сообществом при попытке переворота в стране, укрепила правительство. Телеканал Bolivia TV накануне сообщал, что боливийский суд назначил шесть месяцев предварительного тюремного заключения задержанным лидерам попытки военного переворота, которых обвиняют в терроризме и вооруженном мятеже. "Поддержка людей на улицах и международная поддержка, которую мы получили, укрепила нас, чтобы мы снова были здесь и продолжили нашу работу... Для нас абсолютно ничего не изменилось... Мы собираемся продолжать работать до самого последнего дня", - заявил Арсе. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
https://ria.ru/20240628/boliviya-1955979118.html
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Президент Боливии заявил о поддержке правительства населением

Президент Боливии заявил, что попытка переворота только укрепила правительство

© AP Photo / Juan KaritaСторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо в Ла-Пасе
Сторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо в Ла-Пасе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Сторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо в Ла-Пасе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил в интервью агентству Рейтер, что поддержка, оказанная гражданами страны и международным сообществом при попытке переворота в стране, укрепила правительство.
Телеканал Bolivia TV накануне сообщал, что боливийский суд назначил шесть месяцев предварительного тюремного заключения задержанным лидерам попытки военного переворота, которых обвиняют в терроризме и вооруженном мятеже.
Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота
28 июня, 02:36
"Поддержка людей на улицах и международная поддержка, которую мы получили, укрепила нас, чтобы мы снова были здесь и продолжили нашу работу... Для нас абсолютно ничего не изменилось... Мы собираемся продолжать работать до самого последнего дня", - заявил Арсе.
В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота
28 июня, 23:02
 
В миреБоливияЛа-Пас (департамент)Луис АрсеПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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