Президент Боливии заявил о поддержке правительства населением
Президент Боливии заявил, что попытка переворота только укрепила правительство
© AP Photo / Juan KaritaСторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо в Ла-Пасе
© AP Photo / Juan Karita
Сторонники президента Боливии Луиса Арсе на площади Мурильо в Ла-Пасе
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил в интервью агентству Рейтер, что поддержка, оказанная гражданами страны и международным сообществом при попытке переворота в стране, укрепила правительство.
Телеканал Bolivia TV накануне сообщал, что боливийский суд назначил шесть месяцев предварительного тюремного заключения задержанным лидерам попытки военного переворота, которых обвиняют в терроризме и вооруженном мятеже.
"Поддержка людей на улицах и международная поддержка, которую мы получили, укрепила нас, чтобы мы снова были здесь и продолжили нашу работу... Для нас абсолютно ничего не изменилось... Мы собираемся продолжать работать до самого последнего дня", - заявил Арсе.
В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.