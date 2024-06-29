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СМИ: мятежникам в Боливии дали шесть месяцев предварительного заключения - РИА Новости, 29.06.2024
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03:00 29.06.2024 (обновлено: 04:59 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/boliviya-1956252542.html
СМИ: мятежникам в Боливии дали шесть месяцев предварительного заключения
СМИ: мятежникам в Боливии дали шесть месяцев предварительного заключения - РИА Новости, 29.06.2024
СМИ: мятежникам в Боливии дали шесть месяцев предварительного заключения
Боливийский суд назначил шесть месяцев предварительного тюремного заключения задержанным лидерам попытки военного переворота, которых обвиняют в терроризме и... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T03:00
2024-06-29T04:59
ла-пас (департамент)
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
в мире
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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Боливийский суд назначил шесть месяцев предварительного тюремного заключения задержанным лидерам попытки военного переворота, которых обвиняют в терроризме и вооруженном мятеже, сообщил телеканал Bolivia TV. "Хуанe Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро", - говорится в сообщении в блоге телеканала в Х. В среду боливийские военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировали с бронетехникой площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявили о предстоящем назначении правительства. После того, как они выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице. В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали 21 причастного к попытке переворота.
https://ria.ru/20240628/boliviya-1955979118.html
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ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии, в мире
Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии, В мире
СМИ: мятежникам в Боливии дали шесть месяцев предварительного заключения

Bolivia: суд в Боливии дал полгода превентивного заключения мятежным генералам

© AP Photo / Juan KaritaГенерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии
Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Боливийский суд назначил шесть месяцев предварительного тюремного заключения задержанным лидерам попытки военного переворота, которых обвиняют в терроризме и вооруженном мятеже, сообщил телеканал Bolivia TV.
«
"Хуанe Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро", - говорится в сообщении в блоге телеканала в Х.
В среду боливийские военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировали с бронетехникой площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявили о предстоящем назначении правительства. После того, как они выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице.
В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали 21 причастного к попытке переворота.
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Ла-Пас (департамент)Луис АрсеПопытка госпереворота в БоливииВ мире
 
 
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