https://ria.ru/20240629/bokser-1956365256.html
Кировскому боксеру подарили квартиру в День молодежи
Кировскому боксеру подарили квартиру в День молодежи - РИА Новости, 29.06.2024
Кировскому боксеру подарили квартиру в День молодежи
Федерация бокса и правительство Кировской области помогли решить вопрос с жильем молодой семье кировского боксера Максима Кузнецова, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:59
2024-06-29T19:59
2024-06-29T20:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Федерация бокса и правительство Кировской области помогли решить вопрос с жильем молодой семье кировского боксера Максима Кузнецова, сообщает пресс-служба главы региона. Мастер спорта международного класса Максим Кузнецов в субботу проводит свой первый профессиональный поединок. Воспитанник спортивной школы "Юность" участвует в турнире "Ночь чемпионов IBA" (12+), который проходит в Кирове, отмечающем свое 650-летие. "Федерация бокса при поддержке правительства Кировской области сделала молодому спортсмену подарок. На главной сцене на Октябрьском проспекте в рамках празднования Дня молодежи Максим Кузнецов вместе с супругой получили сертификат на квартиру. Подарок кировской молодой семье вручил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв", - говорится в сообщении. Ранее Кузнецов стал победителем Игр БРИКС, он также обладатель Кубка Европы и призёр чемпионата России. "Самое приятное сегодняшнее событие — молодой семье, которая ждет ребенка и не имеет своего жилья, подарили квартиру. От всей души поздравляем чемпиона из Кирова", — приводятся в сообщении слова Кремлёва.
https://ria.ru/20240619/matvienko-1953971807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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