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Мужа Елены Блиновской могут признать банкротом - РИА Новости, 29.06.2024
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14:42 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/blinovskiy-1956321577.html
Мужа Елены Блиновской могут признать банкротом
Мужа Елены Блиновской могут признать банкротом - РИА Новости, 29.06.2024
Мужа Елены Блиновской могут признать банкротом
Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом, соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:42
2024-06-29T14:42
происшествия
ярославская область
красногоровка
елена блиновская
эльман пашаев
сбербанк россии
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом, соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан поступил в инстанцию 26 июня. В иске также указаны иные лица, среди которых, в том числе, Управление Федеральной службы судебных приставов Ярославской области и Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области. Сумма исковых требований к Блиновскому, как следует из документа, более 7 миллионов рублей. Ранее стало известно о том, что МВД объявило Блиновского в розыск. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Позже защита Блиновского заявила ходатайство о о прекращении его розыска. Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева стало известно, что Блиновский переведен в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.
https://ria.ru/20240628/rozysk-1956052396.html
https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950107810.html
https://ria.ru/20240502/blinovskaya-1943488392.html
ярославская область
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происшествия, ярославская область, красногоровка, елена блиновская, эльман пашаев, сбербанк россии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославская область, Красногоровка, Елена Блиновская, Эльман Пашаев, Сбербанк России, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужа Елены Блиновской могут признать банкротом

Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской могут признать банкротом

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом, соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области.
Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский.
Ориентировка на розыск Алексея Блиновского
Мужа Блиновской объявили в розыск
28 июня, 11:34
Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан поступил в инстанцию 26 июня.
В иске также указаны иные лица, среди которых, в том числе, Управление Федеральной службы судебных приставов Ярославской области и Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области.
Сумма исковых требований к Блиновскому, как следует из документа, более 7 миллионов рублей.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Блиновская подала заявление о банкротстве
3 июня, 10:42
Ранее стало известно о том, что МВД объявило Блиновского в розыск. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Позже защита Блиновского заявила ходатайство о о прекращении его розыска.
Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева стало известно, что Блиновский переведен в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Блиновская намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве
2 мая, 14:49
 
ПроисшествияЯрославская областьКрасногоровкаЕлена БлиновскаяЭльман ПашаевСбербанк РоссииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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