https://ria.ru/20240629/blinovskiy-1956321577.html

Мужа Елены Блиновской могут признать банкротом

Мужа Елены Блиновской могут признать банкротом - РИА Новости, 29.06.2024

Мужа Елены Блиновской могут признать банкротом

Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом, соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:42

2024-06-29T14:42

2024-06-29T14:42

происшествия

ярославская область

красногоровка

елена блиновская

эльман пашаев

сбербанк россии

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом, соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан поступил в инстанцию 26 июня. В иске также указаны иные лица, среди которых, в том числе, Управление Федеральной службы судебных приставов Ярославской области и Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области. Сумма исковых требований к Блиновскому, как следует из документа, более 7 миллионов рублей. Ранее стало известно о том, что МВД объявило Блиновского в розыск. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Позже защита Блиновского заявила ходатайство о о прекращении его розыска. Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева стало известно, что Блиновский переведен в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.

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https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950107810.html

https://ria.ru/20240502/blinovskaya-1943488392.html

ярославская область

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ярославская область, красногоровка, елена блиновская, эльман пашаев, сбербанк россии, следственный комитет россии (ск рф)