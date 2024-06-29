https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956321423.html

В Белоруссии заявили об ухудшении обстановки на границе с Украиной

В Белоруссии заявили об ухудшении обстановки на границе с Украиной - РИА Новости, 30.06.2024

В Белоруссии заявили об ухудшении обстановки на границе с Украиной

Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-29T14:42

2024-06-29T14:42

2024-06-30T00:10

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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону, приводит его слова пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.Как отметил Муравейко, провокаций пока не было только "благодаря здравому смыслу на всех уровнях коммуникаций". Он пояснил, что речь идет как о "пограничном взаимодействии", так и действиях подразделений.Однако "реальные вызовы" и условия для провокаций есть, что видят в Минске, подчеркнул военачальник.Муравейко добавил, что "обстановка на южной границе достаточно сложная". "И она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону", - сказал он, напомнив, что у Белоруссии 1084 километра государственной границы с Украиной. Начальник генштаба отметил, что в населенный пункт Овруч на ровенском-житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады ВСУ. Кроме того, белорусские военные фиксируют передвижения войск и периодические полеты БПЛА типа "Байрактар" вблизи границы.Белорусские военные, по словам замминистра, сталкиваются с провокациями, связанными с полетами БПЛА, которые нарушают границу. Кроме того, ВСУ минируют и строят на границе инженерные заграждения, добавил он.

https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956312658.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, украина, в мире