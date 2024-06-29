https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956312658.html

В Минске заявили, что готовы защищаться от возможных провокаций Киева

В Минске заявили, что готовы защищаться от возможных провокаций Киева - РИА Новости, 29.06.2024

В Минске заявили, что готовы защищаться от возможных провокаций Киева

Вооруженные силы Белоруссии готовы решительно применить все средства для защиты территории от возможных провокаций в воздушном пространстве со стороны Киева,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:35

2024-06-29T13:35

2024-06-29T13:35

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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии готовы решительно применить все средства для защиты территории от возможных провокаций в воздушном пространстве со стороны Киева, заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик. "Хотелось предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты своей территории, населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве", - приводит его слова пресс-служба министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале. Северинчик отметил, что в круглосуточном режиме осуществляются полеты дежурных экипажей авиации для патрулирования государственной границы и ведения разведки, а также реагирования на всевозможные внезапно возникающие задачи. "Действия в обеспечении безопасности в воздушном пространстве осуществляются в тесном взаимодействии с подразделениями пограничного комитета Республики Беларусь", - сказал он. В свою очередь пресс-служба минобороны пояснила, что в связи с резким увеличением количества полетов беспилотных летательных аппаратов в северной части Украины, ведущих разведку в приграничных районах территории Белоруссии, а также скоплением сил ПВО в Житомирской области, в рамках проходящей проверки боевой готовности белорусской армии в назначенные районы дополнительно выведены силы и средства ПВО для прикрытия военных и критически важных объектов гражданской инфраструктуры Белоруссии.

https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956290020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, киев, минск