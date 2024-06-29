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В Минске рассказали об активности украинских военных у своей границы - РИА Новости, 29.06.2024
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13:20 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956310397.html
В Минске рассказали об активности украинских военных у своей границы
В Минске рассказали об активности украинских военных у своей границы - РИА Новости, 29.06.2024
В Минске рассказали об активности украинских военных у своей границы
Белоруссия фиксирует "необоснованную и непонятную" активность силовиков вблизи своих границ со стороны Украины, вынуждена наращивать отдельные направления и... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:20
2024-06-29T13:20
в мире
украина
белоруссия
минск
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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Белоруссия фиксирует "необоснованную и непонятную" активность силовиков вблизи своих границ со стороны Украины, вынуждена наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ. "Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на житомирском направлении, ровенском-житомирском направлении, прибыли украинские подразделения специального назначения 1-й президентской бригады", - сказал Муравейко. Он подчеркнул, что "спецназ вблизи государственной границы всегда настораживал". "Это те объекты, которые формируют реальные вызовы, которые способны насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами", - продолжил Муравейко. "Мы вынуждены перемещать туда наши подразделения, вступать во взаимодействие с органами пограничной службы, наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию и быть способными отреагировать", – сказал он. Муравейко добавил, что "не хотелось бы, чтобы южная соседка повелась на чьи-то указания и попыталась попробовать белорусов на зуб".
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956293942.html
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в мире, украина, белоруссия, минск
В мире, Украина, Белоруссия, Минск
В Минске рассказали об активности украинских военных у своей границы

Минобороны Белоруссии заявило о необоснованной и непонятной активности ВСУ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе
Пограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Белоруссия фиксирует "необоснованную и непонятную" активность силовиков вблизи своих границ со стороны Украины, вынуждена наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.
"Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на житомирском направлении, ровенском-житомирском направлении, прибыли украинские подразделения специального назначения 1-й президентской бригады", - сказал Муравейко.
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Он подчеркнул, что "спецназ вблизи государственной границы всегда настораживал". "Это те объекты, которые формируют реальные вызовы, которые способны насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами", - продолжил Муравейко.
"Мы вынуждены перемещать туда наши подразделения, вступать во взаимодействие с органами пограничной службы, наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию и быть способными отреагировать", – сказал он.
Муравейко добавил, что "не хотелось бы, чтобы южная соседка повелась на чьи-то указания и попыталась попробовать белорусов на зуб".
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