https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956309979.html

Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной

Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной - РИА Новости, 29.06.2024

Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной

Минск на фоне активности дронов ВСУ дополнительно вывел силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, сообщил начальник зенитных ракетных войск — начальник... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:17

2024-06-29T13:17

2024-06-29T16:08

белоруссия

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украина

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МИНСК, 29 июн — РИА Новости. Минск на фоне активности дронов ВСУ дополнительно вывел силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, сообщил начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик, его слова приводит пресс-служба Министерства обороны республики в Telegram."Наращена система постов визуального наблюдения с одной целью — обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь", — сказал он.Северинчик обратил внимание на активность украинских беспилотников. Он подчеркнул, что подразделения ВСУ, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и дронами с возможностью нанесения поражения в глубину Белоруссии. "Несмотря на то что украинские формирования испытывают проблемы со средствами противовоздушной обороны на других направлениях, отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области", — добавил военачальник.По его словам, в последнее время Минск фиксирует резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах территории Белоруссии. Он назвал обстановку в воздушном пространстве напряженной, указав на постоянные нарушения государственной границы летательными аппаратами. "В связи с выполняемой задачей мы не всегда можем открыто рассказать о всех фактах нарушения, но при этом могу уверить, что ни одно нарушение не остается без воздействия", — подчеркнул Северинчик.Военачальник добавил, что в этих условиях военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны адекватно реагируют на складывающую обстановку вокруг Белоруссии.Так, для обеспечения обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве страны дополнительно нарастили силы и средства разведки. Северинчик указал, что силы радиотехнических войск вместе с подразделениями РЭБ ведут радиолокационную разведку.

https://ria.ru/20240509/ukraina-1945020408.html

https://ria.ru/20240520/diversanty-1947190907.html

https://ria.ru/20240629/nato-1956284948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, в мире, украина