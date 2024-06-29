https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956309979.html
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной - РИА Новости, 29.06.2024
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Минск на фоне активности дронов ВСУ дополнительно вывел силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, сообщил начальник зенитных ракетных войск — начальник... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:17
2024-06-29T13:17
2024-06-29T16:08
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МИНСК, 29 июн — РИА Новости. Минск на фоне активности дронов ВСУ дополнительно вывел силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, сообщил начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик, его слова приводит пресс-служба Министерства обороны республики в Telegram."Наращена система постов визуального наблюдения с одной целью — обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь", — сказал он.Северинчик обратил внимание на активность украинских беспилотников. Он подчеркнул, что подразделения ВСУ, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и дронами с возможностью нанесения поражения в глубину Белоруссии. "Несмотря на то что украинские формирования испытывают проблемы со средствами противовоздушной обороны на других направлениях, отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области", — добавил военачальник.По его словам, в последнее время Минск фиксирует резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах территории Белоруссии. Он назвал обстановку в воздушном пространстве напряженной, указав на постоянные нарушения государственной границы летательными аппаратами. "В связи с выполняемой задачей мы не всегда можем открыто рассказать о всех фактах нарушения, но при этом могу уверить, что ни одно нарушение не остается без воздействия", — подчеркнул Северинчик.Военачальник добавил, что в этих условиях военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны адекватно реагируют на складывающую обстановку вокруг Белоруссии.Так, для обеспечения обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве страны дополнительно нарастили силы и средства разведки. Северинчик указал, что силы радиотехнических войск вместе с подразделениями РЭБ ведут радиолокационную разведку.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945020408.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, украина
Белоруссия, В мире, Украина
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для защиты границы от украинских БПЛА
МИНСК, 29 июн — РИА Новости.
Минск на фоне активности дронов ВСУ дополнительно вывел силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, сообщил начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик, его слова приводит пресс-служба Министерства обороны республики в Telegram
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"Наращена система постов визуального наблюдения с одной целью — обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь", — сказал он.
Северинчик обратил внимание на активность украинских беспилотников.
Он подчеркнул, что подразделения ВСУ, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и дронами с возможностью нанесения поражения в глубину Белоруссии.
"Несмотря на то что украинские формирования испытывают проблемы со средствами противовоздушной обороны на других направлениях, отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области", — добавил военачальник.
По его словам, в последнее время Минск фиксирует резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах территории Белоруссии.
Он назвал обстановку в воздушном пространстве напряженной, указав на постоянные нарушения государственной границы летательными аппаратами.
«
"В связи с выполняемой задачей мы не всегда можем открыто рассказать о всех фактах нарушения, но при этом могу уверить, что ни одно нарушение не остается без воздействия", — подчеркнул Северинчик.
Военачальник добавил, что в этих условиях военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны адекватно реагируют на складывающую обстановку вокруг Белоруссии.
Так, для обеспечения обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве страны дополнительно нарастили силы и средства разведки. Северинчик указал, что силы радиотехнических войск вместе с подразделениями РЭБ ведут радиолокационную разведку.