https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956293942.html
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны - РИА Новости, 29.06.2024
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны, готова дать отпор любому противнику, сообщил командующий силами специальных операций по... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:29
2024-06-29T11:29
2024-06-29T11:44
белоруссия
в мире
вадим лукашевич
вооруженные силы украины
украина
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МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны, готова дать отпор любому противнику, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале."Наши подразделения сил специальных операций выполняют задачи совместно с органами пограничной службы. Они имеют задачу вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их. Кроме того, военнослужащие несут службу на блокпостах, прикрывают подразделения ракетных войск и артиллерии, находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию, выдвижению, при необходимости, в районы засадных действий на назначенные рубежи", - заявил Лукашевич.По его словам, "военнослужащие сил специальных операций заряжены на качественное выполнение поставленных задач"."Мы готовы к любым провокациям, мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику Беларусь", - отметил он.Ранее Лукашевич заявил, что "у ВСУ не все хорошо на фронте, несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава". Кроме того, Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусских границ.
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956290020.html
https://ria.ru/20240628/svo-1956059781.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, вадим лукашевич , вооруженные силы украины, украина
Белоруссия, В мире, Вадим Лукашевич , Вооруженные силы Украины, Украина
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны и готова дать отпор
МИНСК, 29 июн - РИА Новости.
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны, готова дать отпор любому противнику, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале
.
"Наши подразделения сил специальных операций выполняют задачи совместно с органами пограничной службы. Они имеют задачу вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их. Кроме того, военнослужащие несут службу на блокпостах, прикрывают подразделения ракетных войск и артиллерии, находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию, выдвижению, при необходимости, в районы засадных действий на назначенные рубежи", - заявил Лукашевич.
По его словам, "военнослужащие сил специальных операций заряжены на качественное выполнение поставленных задач".
"Мы готовы к любым провокациям, мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику Беларусь", - отметил он.
Ранее Лукашевич заявил, что "у ВСУ
не все хорошо на фронте, несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава". Кроме того, Украина
развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусских границ.