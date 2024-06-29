Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 29.06.2024 (обновлено: 11:44 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956293942.html
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны - РИА Новости, 29.06.2024
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны, готова дать отпор любому противнику, сообщил командующий силами специальных операций по... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:29
2024-06-29T11:44
белоруссия
в мире
вадим лукашевич
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146532/88/1465328800_0:143:3000:1831_1920x0_80_0_0_6b00596250a6a53f3cfabdbe88c87747.jpg
МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны, готова дать отпор любому противнику, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале."Наши подразделения сил специальных операций выполняют задачи совместно с органами пограничной службы. Они имеют задачу вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их. Кроме того, военнослужащие несут службу на блокпостах, прикрывают подразделения ракетных войск и артиллерии, находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию, выдвижению, при необходимости, в районы засадных действий на назначенные рубежи", - заявил Лукашевич.По его словам, "военнослужащие сил специальных операций заряжены на качественное выполнение поставленных задач"."Мы готовы к любым провокациям, мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику Беларусь", - отметил он.Ранее Лукашевич заявил, что "у ВСУ не все хорошо на фронте, несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава". Кроме того, Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусских границ.
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956290020.html
https://ria.ru/20240628/svo-1956059781.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146532/88/1465328800_185:0:2816:1973_1920x0_80_0_0_049dd0f0b50a87a03c2dde6592b259b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, вадим лукашевич , вооруженные силы украины, украина
Белоруссия, В мире, Вадим Лукашевич , Вооруженные силы Украины, Украина
Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны

Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны и готова дать отпор

© Flickr / chuck_unixМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Flickr / chuck_unix
Минск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны, готова дать отпор любому противнику, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
"Наши подразделения сил специальных операций выполняют задачи совместно с органами пограничной службы. Они имеют задачу вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их. Кроме того, военнослужащие несут службу на блокпостах, прикрывают подразделения ракетных войск и артиллерии, находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию, выдвижению, при необходимости, в районы засадных действий на назначенные рубежи", - заявил Лукашевич.
Площадь Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Белоруссия не признает решения ПА ОБСЕ по Минску
Вчера, 11:04
По его словам, "военнослужащие сил специальных операций заряжены на качественное выполнение поставленных задач".
"Мы готовы к любым провокациям, мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику Беларусь", - отметил он.
Ранее Лукашевич заявил, что "у ВСУ не все хорошо на фронте, несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава". Кроме того, Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусских границ.
Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ Синица - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Попытки запуска дронов ВСУ в Белоруссию пресекают, заявил погранкомитет
28 июня, 11:57
 
БелоруссияВ миреВадим ЛукашевичВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала