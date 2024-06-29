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Белоруссия не признает решения ПА ОБСЕ по Минску - РИА Новости, 29.06.2024
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11:04 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956290020.html
Белоруссия не признает решения ПА ОБСЕ по Минску
Белоруссия не признает решения ПА ОБСЕ по Минску - РИА Новости, 29.06.2024
Белоруссия не признает решения ПА ОБСЕ по Минску
Белорусский парламент не признает решения 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте, которые могут быть приняты в отношении Минска, из-за отказа во въезде его... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:04
2024-06-29T11:04
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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Белорусский парламент не признает решения 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте, которые могут быть приняты в отношении Минска, из-за отказа во въезде его делегации на территорию Румынии и неучастии в мероприятии, говорится в заявлении делегации Национального собрания Белоруссии в связи с недопуском к участию в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ. Пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип ранее заявил, что Румыния приняла решение не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте 29 июня-3 июля не только Россию, но и Белоруссию. "Подходы, лишающие полноправных членов возможности представлять свои национальные позиции, подрывают международный авторитет и основы самой организации. В этой связи белорусская сторона не признает решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении Беларуси, в связи с отказом страной, принимающей ассамблею, во въезде на ее территорию", - отмечается в заявлении, которое приводит агентство Белта. В документе подчеркивается, что Парламентская ассамблея ОБСЕ призвана быть площадкой для открытого, инклюзивного диалога, ценность которого особенно возрастает в условиях текущего обострения внешнеполитической конфронтации. Белорусские парламентарии подчеркнули, что недопуск парламентской делегации Белоруссии на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте является примером откровенной предвзятости и дискриминации. "Беларусь, как и ранее, всецело поддерживает усилия, направленные на сохранение диалога между государствами - членами ОБСЕ и выработку политических решений в целях упрочения нашей общей безопасности", - констатируется в заявлении. Там подчеркивается, что белорусские парламентарии крайне возмущены тем, что румынские власти намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Белоруссии в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте отказом во въезде на территорию Румынии. "Данное решение принято вопреки всем базовым обязательствам и принципам ОБСЕ. Республика Беларусь принимает активное участие в деятельности ПА ОБСЕ. В 2017 году наша страна успешно провела 26-ю ежегодную сессию ПА ОБСЕ, ставшую самой представительной в истории ассамблеи. При этом были обеспечены максимально благоприятные условия для работы зарубежных парламентариев, представляющих 55 государств-членов", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240208/krizis-1926259581.html
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в мире, белоруссия, бухарест, румыния, обсе
В мире, Белоруссия, Бухарест, Румыния, ОБСЕ
Белоруссия не признает решения ПА ОБСЕ по Минску

Белоруссия не признает решения 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Минске
Площадь Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Белорусский парламент не признает решения 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте, которые могут быть приняты в отношении Минска, из-за отказа во въезде его делегации на территорию Румынии и неучастии в мероприятии, говорится в заявлении делегации Национального собрания Белоруссии в связи с недопуском к участию в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ.
Пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип ранее заявил, что Румыния приняла решение не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте 29 июня-3 июля не только Россию, но и Белоруссию.
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"Подходы, лишающие полноправных членов возможности представлять свои национальные позиции, подрывают международный авторитет и основы самой организации. В этой связи белорусская сторона не признает решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении Беларуси, в связи с отказом страной, принимающей ассамблею, во въезде на ее территорию", - отмечается в заявлении, которое приводит агентство Белта.
В документе подчеркивается, что Парламентская ассамблея ОБСЕ призвана быть площадкой для открытого, инклюзивного диалога, ценность которого особенно возрастает в условиях текущего обострения внешнеполитической конфронтации. Белорусские парламентарии подчеркнули, что недопуск парламентской делегации Белоруссии на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте является примером откровенной предвзятости и дискриминации.
"Беларусь, как и ранее, всецело поддерживает усилия, направленные на сохранение диалога между государствами - членами ОБСЕ и выработку политических решений в целях упрочения нашей общей безопасности", - констатируется в заявлении.
Там подчеркивается, что белорусские парламентарии крайне возмущены тем, что румынские власти намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Белоруссии в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте отказом во въезде на территорию Румынии.
"Данное решение принято вопреки всем базовым обязательствам и принципам ОБСЕ. Республика Беларусь принимает активное участие в деятельности ПА ОБСЕ. В 2017 году наша страна успешно провела 26-ю ежегодную сессию ПА ОБСЕ, ставшую самой представительной в истории ассамблеи. При этом были обеспечены максимально благоприятные условия для работы зарубежных парламентариев, представляющих 55 государств-членов", - говорится в заявлении.
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