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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024
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13:14 29.06.2024 (обновлено: 13:20 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/belgorod-1956309698.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:14
2024-06-29T13:20
белгород
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал он.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956279709.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, происшествия
Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал он.
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