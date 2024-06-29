https://ria.ru/20240629/belgorod-1956309698.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:14

2024-06-29T13:14

2024-06-29T13:20

белгород

белгородский район

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал он.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956279709.html

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, происшествия