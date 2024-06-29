https://ria.ru/20240629/belgorod-1956302143.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:18
2024-06-29T12:18
2024-06-29T12:18
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность", - написал он.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956279709.html
белгород
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность