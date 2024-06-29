https://ria.ru/20240629/belgorod-1956295129.html
В небе над Белгородом прогремели несколько взрывов
В небе над Белгородом прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 29.06.2024
В небе над Белгородом прогремели несколько взрывов
Несколько взрывов прозвучало в небе над Белгородом на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:42
2024-06-29T11:42
2024-06-29T11:42
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в небе над Белгородом на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ракетная опасность объявлена на всей территории региона. В небе над Белгородом прозвучало несколько взрывов, передает корреспондент агентства.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956277466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В небе над Белгородом прогремели несколько взрывов
В небе над Белгородом прогремели несколько взрывов на фоне воздушной тревоги