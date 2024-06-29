https://ria.ru/20240629/belgorod-1956295129.html

В небе над Белгородом прогремели несколько взрывов

В небе над Белгородом прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 29.06.2024

В небе над Белгородом прогремели несколько взрывов

Несколько взрывов прозвучало в небе над Белгородом на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:42

2024-06-29T11:42

2024-06-29T11:42

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в небе над Белгородом на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ракетная опасность объявлена на всей территории региона. В небе над Белгородом прозвучало несколько взрывов, передает корреспондент агентства.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956277466.html

белгород

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков