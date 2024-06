https://ria.ru/20240629/bayden-1956387613.html

Байден пообещал выиграть выборы

Байден пообещал выиграть выборы - РИА Новости, 29.06.2024

Байден пообещал выиграть выборы

Президент США Джо Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T23:36

2024-06-29T23:36

2024-06-29T23:36

в мире

сша

нью-йорк (город)

атланта

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942135324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7aa4042389157967163a33d25d5121c6.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы, сообщает пресс-пул Белого дома. "Я обещаю, мы победим на этих выборах", - цитируют журналисты Байдена с мероприятия по сбору средств на его кампанию в штате Нью-Йорк. Он заявил, что борьба будет несложной, а сравнивать его надо не с Господом Всемогущим, а с альтернативой. "Трамп - подлинная угроза", - сказал Байден. Он вновь признал, что не очень хорошо выступил на дебатах, но заявил, что проблемы были и у его оппонента. Байден упомянул статью редакционного совета New York Times c призывом к нему отказаться от борьбы, отметив, что в публикации содержался тезис о ложных заявлениях Трампа во время дебатов. Ранее директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал американского лидера отказаться от участия в выборах. Газета Washington Post представила список из 10 демократов на замену Байдену. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

