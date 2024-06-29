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Байден пообещал выиграть выборы - РИА Новости, 29.06.2024
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23:36 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/bayden-1956387613.html
Байден пообещал выиграть выборы
Байден пообещал выиграть выборы - РИА Новости, 29.06.2024
Байден пообещал выиграть выборы
Президент США Джо Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T23:36
2024-06-29T23:36
в мире
сша
нью-йорк (город)
атланта
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы, сообщает пресс-пул Белого дома. "Я обещаю, мы победим на этих выборах", - цитируют журналисты Байдена с мероприятия по сбору средств на его кампанию в штате Нью-Йорк. Он заявил, что борьба будет несложной, а сравнивать его надо не с Господом Всемогущим, а с альтернативой. "Трамп - подлинная угроза", - сказал Байден. Он вновь признал, что не очень хорошо выступил на дебатах, но заявил, что проблемы были и у его оппонента. Байден упомянул статью редакционного совета New York Times c призывом к нему отказаться от борьбы, отметив, что в публикации содержался тезис о ложных заявлениях Трампа во время дебатов. Ранее директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал американского лидера отказаться от участия в выборах. Газета Washington Post представила список из 10 демократов на замену Байдену. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956368849.html
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сша
нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Нью-Йорк (город), Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден пообещал выиграть выборы

Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы пообещал выиграть выборы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы, сообщает пресс-пул Белого дома.
«
"Я обещаю, мы победим на этих выборах", - цитируют журналисты Байдена с мероприятия по сбору средств на его кампанию в штате Нью-Йорк.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
28 июня, 08:00
Он заявил, что борьба будет несложной, а сравнивать его надо не с Господом Всемогущим, а с альтернативой. "Трамп - подлинная угроза", - сказал Байден.
Он вновь признал, что не очень хорошо выступил на дебатах, но заявил, что проблемы были и у его оппонента.
Байден упомянул статью редакционного совета New York Times c призывом к нему отказаться от борьбы, отметив, что в публикации содержался тезис о ложных заявлениях Трампа во время дебатов.
Ранее директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал американского лидера отказаться от участия в выборах. Газета Washington Post представила список из 10 демократов на замену Байдену.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой
Вчера, 20:27
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В США назвали условие отказа Байдена от президентской гонки
Вчера, 18:11
 
В миреСШАНью-Йорк (город)АтлантаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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