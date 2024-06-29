https://ria.ru/20240629/bayden-1956258278.html

СМИ: британские министры призвали демократов "быстро поменять" Байдена

СМИ: британские министры призвали демократов "быстро поменять" Байдена - РИА Новости, 29.06.2024

СМИ: британские министры призвали демократов "быстро поменять" Байдена

Британские министры в частном порядке призвали членов Демократической партии США отказаться от кандидатуры президента США Джо Байдена на пост главы государства... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T05:18

2024-06-29T05:18

2024-06-29T05:21

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Британские министры в частном порядке призвали членов Демократической партии США отказаться от кандидатуры президента США Джо Байдена на пост главы государства на фоне его выступления на дебатах, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Тем временем в Великобритании министры консервативного кабинета в частном порядке призвали демократов отказаться от (кандидатуры - ред.) Джо Байдена", - говорится в материале. Собеседники издания сообщили, что Байдена стоит заменить кем-то, у кого будет больше возможностей победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах. "Источники по-разному призывали демократов "избавиться" от Байдена, "быстро поменять его", утверждая, что у более молодого альтернативного кандидата будет гораздо больше шансов на победу", - пишет газета. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/ssha-1956017798.html

https://ria.ru/20240403/ssha-1937149421.html

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в мире, сша, великобритания, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена