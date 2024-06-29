https://ria.ru/20240629/bastrykin-1956382402.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка в Оренбурге
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка в Оренбурге - РИА Новости, 29.06.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка в Оренбурге
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил оренбургскому следственному управлению возбудить уголовное дело по факту избиения и ранения ножом подростка в Оренбурге,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:34
2024-06-29T22:34
2024-06-29T22:34
происшествия
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 29 июн - РИА Новости. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил оренбургскому следственному управлению возбудить уголовное дело по факту избиения и ранения ножом подростка в Оренбурге, сообщает ведомство. "В социальных медиа размещена публикация о том, что в городе Оренбурге мужчина в ходе конфликта нанес несовершеннолетнему телесные повреждения, а также ранения ножом",- говорится в сообщении. Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, добавили в ведомстве. По данным Telegram-канала Shot, 17-летнего подростка, который занимался продажей видеокарт, избил недовольный покупатель. Мужчина вломился в квартиру несовершеннолетнего, ранил его ножом и избил. Отмечается, что мужчина после избиения мальчика переоделся в чистую одежду, заранее взятую с собой, и ушёл. Подросток сам себе вызвал "скорую". Опубликованы фотографии со следами крови в квартире и видеообращение раненого мальчика.
https://ria.ru/20240626/muzhchina-1955617806.html
https://ria.ru/20240125/delo-1923388748.html
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происшествия, оренбург, россия, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбург, Россия, Оренбургская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка в Оренбурге
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения и ранения подростка в Оренбурге