https://ria.ru/20240629/bastrykin-1956382402.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка в Оренбурге

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка в Оренбурге - РИА Новости, 29.06.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка в Оренбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил оренбургскому следственному управлению возбудить уголовное дело по факту избиения и ранения ножом подростка в Оренбурге,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T22:34

2024-06-29T22:34

2024-06-29T22:34

происшествия

оренбург

россия

оренбургская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 29 июн - РИА Новости. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил оренбургскому следственному управлению возбудить уголовное дело по факту избиения и ранения ножом подростка в Оренбурге, сообщает ведомство. "В социальных медиа размещена публикация о том, что в городе Оренбурге мужчина в ходе конфликта нанес несовершеннолетнему телесные повреждения, а также ранения ножом",- говорится в сообщении. Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, добавили в ведомстве. По данным Telegram-канала Shot, 17-летнего подростка, который занимался продажей видеокарт, избил недовольный покупатель. Мужчина вломился в квартиру несовершеннолетнего, ранил его ножом и избил. Отмечается, что мужчина после избиения мальчика переоделся в чистую одежду, заранее взятую с собой, и ушёл. Подросток сам себе вызвал "скорую". Опубликованы фотографии со следами крови в квартире и видеообращение раненого мальчика.

https://ria.ru/20240626/muzhchina-1955617806.html

https://ria.ru/20240125/delo-1923388748.html

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оренбургская область

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происшествия, оренбург, россия, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)