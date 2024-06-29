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Жители сгоревшего дома в Балашихе получат компенсации - РИА Новости, 29.06.2024
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11:17 29.06.2024 (обновлено: 11:19 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/balashikha-1956291438.html
Жители сгоревшего дома в Балашихе получат компенсации
Жители сгоревшего дома в Балашихе получат компенсации - РИА Новости, 29.06.2024
Жители сгоревшего дома в Балашихе получат компенсации
Жителям, пострадавшим при пожаре в двухэтажном доме в Балашихе, выплатят до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:17
2024-06-29T11:19
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Жителям, пострадавшим при пожаре в двухэтажном доме в Балашихе, выплатят до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области.Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома в балашихинском микрорайоне Керамик. Погибли пять человек, возбуждено уголовное дело."В рамках экстренной социальной помощи, в случае повреждения или утраты жилища, жителям, зарегистрированным в этом доме, будет произведена выплата до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч рублей – на одиноко проживающего", - отметили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что подать заявление можно будет на региональном портале госуслуг.
https://ria.ru/20240629/balashikha-1956250011.html
https://ria.ru/20240628/vozgoranie-1956243054.html
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балашиха, происшествия
Балашиха, Происшествия
Жители сгоревшего дома в Балашихе получат компенсации

Жителям сгоревшего дома в Балашихе выплатят от 30 до 50 тысяч рублей

© МЧС РФПоследствия пожара в двухэтажном жилом доме в Балашихе
Последствия пожара в двухэтажном жилом доме в Балашихе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© МЧС РФ
Последствия пожара в двухэтажном жилом доме в Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Жителям, пострадавшим при пожаре в двухэтажном доме в Балашихе, выплатят до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома в балашихинском микрорайоне Керамик. Погибли пять человек, возбуждено уголовное дело.
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"В рамках экстренной социальной помощи, в случае повреждения или утраты жилища, жителям, зарегистрированным в этом доме, будет произведена выплата до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч рублей – на одиноко проживающего", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что подать заявление можно будет на региональном портале госуслуг.
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