https://ria.ru/20240629/balashikha-1956291438.html

Жители сгоревшего дома в Балашихе получат компенсации

Жители сгоревшего дома в Балашихе получат компенсации - РИА Новости, 29.06.2024

Жители сгоревшего дома в Балашихе получат компенсации

Жителям, пострадавшим при пожаре в двухэтажном доме в Балашихе, выплатят до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:17

2024-06-29T11:17

2024-06-29T11:19

балашиха

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Жителям, пострадавшим при пожаре в двухэтажном доме в Балашихе, выплатят до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области.Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома в балашихинском микрорайоне Керамик. Погибли пять человек, возбуждено уголовное дело."В рамках экстренной социальной помощи, в случае повреждения или утраты жилища, жителям, зарегистрированным в этом доме, будет произведена выплата до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч рублей – на одиноко проживающего", - отметили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что подать заявление можно будет на региональном портале госуслуг.

https://ria.ru/20240629/balashikha-1956250011.html

https://ria.ru/20240628/vozgoranie-1956243054.html

балашиха

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

балашиха, происшествия