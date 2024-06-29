https://ria.ru/20240629/balashikha-1956250011.html
Жительница горевшего в Балашихе общежития назвала возможную причину пожара
Жительница горевшего в Балашихе общежития назвала возможную причину пожара - РИА Новости, 29.06.2024
Жительница горевшего в Балашихе общежития назвала возможную причину пожара
Жительница горевшего в Балашихе общежития рассказала РИА Новости о старой проводке в доме. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T02:04
2024-06-29T02:04
2024-06-29T02:04
происшествия
балашиха
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Жительница горевшего в Балашихе общежития рассказала РИА Новости о старой проводке в доме. Пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома в микрорайоне Керамик. Погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело. "Старая проводка. Ремонта никогда не было. Это разве ветхий дом? Он же аварийным считается", - сказала жительница дома, добавив, что жаловалась на состояние дома властям. По её словам, погибла целая семья, включая пятилетнего ребёнка. Другая жительница горевшего дома рассказала, что в одной из комнат выпивали люди и, возможно, курили. "Мы быстро перелезли. В первую очередь детей, а потом сами в чем есть выскочили. А кто пьяные там были - они угорели", - заявила она.
https://ria.ru/20231212/pozhar-1915381402.html
https://ria.ru/20240628/vozgoranie-1956243054.html
балашиха
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происшествия, балашиха
Жительница горевшего в Балашихе общежития назвала возможную причину пожара
Жительница горевшего в Балашихе общежития пожаловалась на старую проводку в доме
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Жительница горевшего в Балашихе общежития рассказала РИА Новости о старой проводке в доме.
Пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома в микрорайоне Керамик. Погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело.
"Старая проводка. Ремонта никогда не было. Это разве ветхий дом? Он же аварийным считается", - сказала жительница дома, добавив, что жаловалась на состояние дома властям.
По её словам, погибла целая семья, включая пятилетнего ребёнка.
Другая жительница горевшего дома рассказала, что в одной из комнат выпивали люди и, возможно, курили.
"Мы быстро перелезли. В первую очередь детей, а потом сами в чем есть выскочили. А кто пьяные там были - они угорели", - заявила она.