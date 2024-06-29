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После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело
После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.06.2024
После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T01:31
2024-06-29T01:31
2024-06-29T02:02
балашиха
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московская область (подмосковье)
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в общежитии", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС РФ сообщили, что пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, погибли пять человек.В подмосковной прокуратуре отметили, что при тушении пожара обнаружены тела погибших, ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955526688.html
балашиха
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балашиха, россия, московская область (подмосковье), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в общежитии в Балашихе