https://ria.ru/20240629/balashikha-1956247998.html

После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело

После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.06.2024

После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T01:31

2024-06-29T01:31

2024-06-29T02:02

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в общежитии", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС РФ сообщили, что пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, погибли пять человек.В подмосковной прокуратуре отметили, что при тушении пожара обнаружены тела погибших, ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240626/pozhar-1955526688.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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балашиха, россия, московская область (подмосковье), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)