Рейтинг@Mail.ru
После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 29.06.2024 (обновлено: 02:02 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/balashikha-1956247998.html
После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело
После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.06.2024
После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T01:31
2024-06-29T02:02
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в общежитии", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС РФ сообщили, что пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, погибли пять человек.В подмосковной прокуратуре отметили, что при тушении пожара обнаружены тела погибших, ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955526688.html
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балашиха, россия, московская область (подмосковье), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в общежитии в Балашихе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
«
"В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в общежитии", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, погибли пять человек.

В подмосковной прокуратуре отметили, что при тушении пожара обнаружены тела погибших, ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Экс-арендатор заявил, что пожар во Фрязино начался не с его помещения
26 июня, 11:18
 
БалашихаРоссияМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала