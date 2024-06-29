https://ria.ru/20240629/balaklava-1956274915.html
В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели
В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели - РИА Новости, 29.06.2024
В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели
Системы ПВО, предварительно, сбили две цели в небе над Балаклавой, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:32
2024-06-29T09:32
2024-06-29T11:37
балаклава
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Системы ПВО, предварительно, сбили две цели в небе над Балаклавой, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале."Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", — рассказал он.По информации спасательных служб, у Ялтинского кольца в результате инцидента загорелась трава. В самой Балаклаве получила повреждения кровля частного дома, добавил севастопольский глава.Незадолго до этого Развожаев объявлял о воздушной тревоге в регионе.
https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956002250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балаклава, происшествия, севастополь, михаил развожаев
Балаклава, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели
В Балаклаве, предварительно, уничтожили две воздушные цели, осколки упали в море