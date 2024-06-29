https://ria.ru/20240629/balaklava-1956274915.html

В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели

В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели - РИА Новости, 29.06.2024

В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели

Системы ПВО, предварительно, сбили две цели в небе над Балаклавой, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:32

2024-06-29T09:32

2024-06-29T11:37

балаклава

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Системы ПВО, предварительно, сбили две цели в небе над Балаклавой, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале."Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", — рассказал он.По информации спасательных служб, у Ялтинского кольца в результате инцидента загорелась трава. В самой Балаклаве получила повреждения кровля частного дома, добавил севастопольский глава.Незадолго до этого Развожаев объявлял о воздушной тревоге в регионе.

https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956002250.html

балаклава

севастополь

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Дарья Буймова

балаклава, происшествия, севастополь, михаил развожаев