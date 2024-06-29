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В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели - РИА Новости, 29.06.2024
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09:32 29.06.2024 (обновлено: 11:37 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/balaklava-1956274915.html
В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели
В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели - РИА Новости, 29.06.2024
В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели
Системы ПВО, предварительно, сбили две цели в небе над Балаклавой, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:32
2024-06-29T11:37
балаклава
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Системы ПВО, предварительно, сбили две цели в небе над Балаклавой, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.&quot;Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе&quot;, — рассказал он.По информации спасательных служб, у Ялтинского кольца в результате инцидента загорелась трава. В самой Балаклаве получила повреждения кровля частного дома, добавил севастопольский глава.Незадолго до этого Развожаев объявлял о воздушной тревоге в регионе.
https://ria.ru/20240628/spetsoperatsiya-1956002250.html
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балаклава, происшествия, севастополь, михаил развожаев
Балаклава, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
В небе над Балаклавой уничтожили воздушные цели

В Балаклаве, предварительно, уничтожили две воздушные цели, осколки упали в море

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Системы ПВО, предварительно, сбили две цели в небе над Балаклавой, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«

"Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", — рассказал он.

По информации спасательных служб, у Ялтинского кольца в результате инцидента загорелась трава. В самой Балаклаве получила повреждения кровля частного дома, добавил севастопольский глава.
Незадолго до этого Развожаев объявлял о воздушной тревоге в регионе.
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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БалаклаваПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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