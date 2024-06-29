https://ria.ru/20240629/ataka-1956343520.html

В Белгородской области после атаки ВСУ поврежден купол церкви и магазин

В Белгородской области после атаки ВСУ поврежден купол церкви и магазин - РИА Новости, 29.06.2024

В Белгородской области после атаки ВСУ поврежден купол церкви и магазин

Поврежден купол церкви, сгорел магазин и есть повреждения в нескольких частных домах из-за атаки ВСУ на села в Белгородской области в субботу, предварительно,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:02

2024-06-29T17:02

2024-06-29T17:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поврежден купол церкви, сгорел магазин и есть повреждения в нескольких частных домах из-за атаки ВСУ на села в Белгородской области в субботу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. В Грайворонском городском округе в селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения: пробита крыша дома, повреждены надворные постройки. Еще один дом загорелся после двух атак БПЛА. В селе Козинка в результате атаки дрона сгорел магазин. Также ночью в очередной раз нанесен удар по местному храму — поврежден купол", - написал он. Гладков добавил, что в Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка в результате обстрела зафиксированы повреждения на территории двух сельскохозяйственных предприятий: на одном повреждено оборудование, на втором — пробиты кровля и стены складского помещения, также осколками посечены два грузовых автомобиля и ограждение. Кроме того, в хуторе Панков в результате прилета боеприпаса разрушен частный дом, а в селе Новая Таволжанка после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ посечено лобовое стекло легкового автомобиля. "Информация о последствиях уточняется", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины