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В Белгородской области после атаки ВСУ поврежден купол церкви и магазин - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/ataka-1956343520.html
В Белгородской области после атаки ВСУ поврежден купол церкви и магазин
В Белгородской области после атаки ВСУ поврежден купол церкви и магазин - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгородской области после атаки ВСУ поврежден купол церкви и магазин
Поврежден купол церкви, сгорел магазин и есть повреждения в нескольких частных домах из-за атаки ВСУ на села в Белгородской области в субботу, предварительно,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:02
2024-06-29T17:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поврежден купол церкви, сгорел магазин и есть повреждения в нескольких частных домах из-за атаки ВСУ на села в Белгородской области в субботу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. В Грайворонском городском округе в селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения: пробита крыша дома, повреждены надворные постройки. Еще один дом загорелся после двух атак БПЛА. В селе Козинка в результате атаки дрона сгорел магазин. Также ночью в очередной раз нанесен удар по местному храму — поврежден купол", - написал он. Гладков добавил, что в Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка в результате обстрела зафиксированы повреждения на территории двух сельскохозяйственных предприятий: на одном повреждено оборудование, на втором — пробиты кровля и стены складского помещения, также осколками посечены два грузовых автомобиля и ограждение. Кроме того, в хуторе Панков в результате прилета боеприпаса разрушен частный дом, а в селе Новая Таволжанка после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ посечено лобовое стекло легкового автомобиля. "Информация о последствиях уточняется", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области после атаки ВСУ поврежден купол церкви и магазин

В Белгородской области ВСУ повредили купол церкви и магазин во время атаки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поврежден купол церкви, сгорел магазин и есть повреждения в нескольких частных домах из-за атаки ВСУ на села в Белгородской области в субботу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. В Грайворонском городском округе в селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения: пробита крыша дома, повреждены надворные постройки. Еще один дом загорелся после двух атак БПЛА. В селе Козинка в результате атаки дрона сгорел магазин. Также ночью в очередной раз нанесен удар по местному храму — поврежден купол", - написал он.
Гладков добавил, что в Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка в результате обстрела зафиксированы повреждения на территории двух сельскохозяйственных предприятий: на одном повреждено оборудование, на втором — пробиты кровля и стены складского помещения, также осколками посечены два грузовых автомобиля и ограждение. Кроме того, в хуторе Панков в результате прилета боеприпаса разрушен частный дом, а в селе Новая Таволжанка после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ посечено лобовое стекло легкового автомобиля.
"Информация о последствиях уточняется", - заключил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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