США крадут у России деньги, используя ее активы, заявил инвестор
Инвестор Роджерс: США крадут у России деньги, используя ее активы для Украины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США попросту крадут российские деньги, используя активы РФ для поддержки Украины, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс, подчеркнув, что не одобряет этого.
"Разумеется, это неправильно, когда страна попросту крадет чужие активы… Я это не одобряю и не считаю, что так должно происходить", - сообщил он агентству, комментируя решение США и их союзников использовать российские активы для получения с них доходов в целях поддержки Украины.
При этом Роджерс подчеркнул, что подобные действия позволяют себе правительства многих государств в период практически любых военных действий, а американские власти в настоящее время, по его мнению, пойдут на все для поддержки Киева.
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"США постараются помочь Украине против России и будут делать все, что могут. Не знаю, поможет ли это Украине победить", - добавил он.
Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.