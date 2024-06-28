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В Москве зафиксировали самую высокую с начала лета температуру
В Москве зафиксировали самую высокую с начала лета температуру - РИА Новости, 28.06.2024
В Москве зафиксировали самую высокую с начала лета температуру
"Первые плюс 30" зафиксированы в некоторых районах Москвы в пятницу, таких высоких температур не было с начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:07
2024-06-28T16:07
2024-06-28T16:07
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погода
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Первые плюс 30" зафиксированы в некоторых районах Москвы в пятницу, таких высоких температур не было с начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Новой Москве на метеостанции Немчиновка к 15.00 воздух прогрелся до плюс 30,1. В центре Москвы, на Балчуге, плюс 29,4, Строгино - плюс 28,5, Тушино - плюс 28,3, ВДНХ - плюс 27,8", - рассказал Тишковец. По его словам, таких высоких температур не было с начала лета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, новая москва, строгино, евгений тишковец, экология в россии, погода
Общество, Москва, Новая Москва, Строгино, Евгений Тишковец, Экология в России, Погода
В Москве зафиксировали самую высокую с начала лета температуру
Тишковец: "первые плюс 30" зафиксировали в некоторых московских районах 28 июня