https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

В Москве зафиксировали самую высокую с начала лета температуру

В Москве зафиксировали самую высокую с начала лета температуру - РИА Новости, 28.06.2024

В Москве зафиксировали самую высокую с начала лета температуру

"Первые плюс 30" зафиксированы в некоторых районах Москвы в пятницу, таких высоких температур не было с начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:07

2024-06-28T16:07

2024-06-28T16:07

общество

москва

новая москва

строгино

евгений тишковец

экология в россии

погода

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Первые плюс 30" зафиксированы в некоторых районах Москвы в пятницу, таких высоких температур не было с начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Новой Москве на метеостанции Немчиновка к 15.00 воздух прогрелся до плюс 30,1. В центре Москвы, на Балчуге, плюс 29,4, Строгино - плюс 28,5, Тушино - плюс 28,3, ВДНХ - плюс 27,8", - рассказал Тишковец. По его словам, таких высоких температур не было с начала лета.

https://ria.ru/20240628/pogoda-1956038291.html

москва

новая москва

строгино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, новая москва, строгино, евгений тишковец, экология в россии, погода