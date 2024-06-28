Рейтинг@Mail.ru
Коммунальные службы в Москве принимают меры из-за жаркой погоды - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:38 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/zhara-1956022948.html
Коммунальные службы в Москве принимают меры из-за жаркой погоды
Коммунальные службы в Москве принимают меры из-за жаркой погоды - РИА Новости, 28.06.2024
Коммунальные службы в Москве принимают меры из-за жаркой погоды
В связи с установившейся жарой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:38
2024-06-28T09:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800755538_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_459db75eff2476b2daef6c8b142ee30f.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В связи с установившейся жарой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить. "Когда температура поднимается выше плюс 25 градусов, помимо стандартного полива проводится аэрация воздуха - струи воды поливомоечной техники направляются вверх. Таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. Эти работы выполняются до трех раз в день на основных магистралях и центральных улицах столицы", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что основная промывка дорожного покрытия летом проходит в ночное время - с 23.00 до 07.00. При необходимости дополнительно проводится дневная промывка для устранения загрязнений, возникающих на проезжей части. Он добавил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.
https://ria.ru/20240628/zhara-1956009889.html
https://ria.ru/20240621/smerch-1954497800.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800755538_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_e5b27a2a42be79cfe9e6b05875d02dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Коммунальные службы в Москве принимают меры из-за жаркой погоды

В Москве из-за жары чаще поливают дороги и проводят аэрацию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В связи с установившейся жарой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - рассказал Бирюков.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре
09:00
Заместитель мэра пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.
«
"Когда температура поднимается выше плюс 25 градусов, помимо стандартного полива проводится аэрация воздуха - струи воды поливомоечной техники направляются вверх. Таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. Эти работы выполняются до трех раз в день на основных магистралях и центральных улицах столицы", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что основная промывка дорожного покрытия летом проходит в ночное время - с 23.00 до 07.00. При необходимости дополнительно проводится дневная промывка для устранения загрязнений, возникающих на проезжей части.
Он добавил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.
Последствия сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Смерчи в Москве будут возникать чаще, считает синоптик
21 июня, 13:14
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала