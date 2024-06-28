https://ria.ru/20240628/zhara-1956022948.html

Коммунальные службы в Москве принимают меры из-за жаркой погоды

Коммунальные службы в Москве принимают меры из-за жаркой погоды - РИА Новости, 28.06.2024

Коммунальные службы в Москве принимают меры из-за жаркой погоды

В связи с установившейся жарой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:38

2024-06-28T09:38

2024-06-28T09:38

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В связи с установившейся жарой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить. "Когда температура поднимается выше плюс 25 градусов, помимо стандартного полива проводится аэрация воздуха - струи воды поливомоечной техники направляются вверх. Таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. Эти работы выполняются до трех раз в день на основных магистралях и центральных улицах столицы", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что основная промывка дорожного покрытия летом проходит в ночное время - с 23.00 до 07.00. При необходимости дополнительно проводится дневная промывка для устранения загрязнений, возникающих на проезжей части. Он добавил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956009889.html

https://ria.ru/20240621/smerch-1954497800.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков