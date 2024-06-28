https://ria.ru/20240628/zerno-1956194112.html

Правительство скорректировало экспортные пошлины на зерно

Правительство скорректировало экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 28.06.2024

Правительство скорректировало экспортные пошлины на зерно

Правительство России скорректировало расчет экспортных пошлин на зерновые культуры, что позволит снизить ставки в среднем на 700 рублей за тонну,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:06

2024-06-28T18:06

2024-06-28T18:06

экономика

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство России скорректировало расчет экспортных пошлин на зерновые культуры, что позволит снизить ставки в среднем на 700 рублей за тонну, простимулировать экспорт такой продукции и поддержать сельхозпроизводителей, сообщает кабмин в своем Telegram-канале. "Правительство приняло решение скорректировать расчет ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры. Базовые экспортные цены, применяемые при таком расчете, увеличены на 1 тыс. рублей за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Это позволит снизить ставки экспортных пошлин в среднем на 700 рублей за тонну, простимулировать экспорт такой продукции и поддержать сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей. Отмечается, что решение принято в связи с рекордным урожаем зерновых культур в 2023 году и достаточной обеспеченностью внутреннего рынка такой продукцией. Плавающие пошлины на экспорт зерновых были введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

https://ria.ru/20240625/kitay-1955206198.html

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экономика, россия, московская биржа