https://ria.ru/20240628/zemletryasenie-1956095125.html
В Киргизии произошло землетрясение
В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 28.06.2024
В Киргизии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло рядом с Бишкеком, сообщает институт сейсмологии Киргизии. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:42
2024-06-28T13:42
2024-06-28T13:42
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БИШКЕК, 28 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло рядом с Бишкеком, сообщает институт сейсмологии Киргизии. Как уточняет институт, подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в пятницу в 15:18 (12:18 мск). Очаг землетрясения находился в Чуйской области республики, в трех километрах к западу от села Нурманбет, пяти километрах от села Интернационал, в 13 километрах от города Канта и в 32 - от Бишкека. "В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Нурманбет и Интернационал около 3,5 балла, городах Кант и Бишкек около трех баллов", - говорится в сообщении. По предварительной информации МЧС республики, жертв и разрушений в результате землетрясения в Киргизии нет.
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в мире, бишкек, киргизия, чуйская область
В мире, Бишкек, Киргизия, Чуйская область
В Киргизии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло рядом с Бишкеком
БИШКЕК, 28 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло рядом с Бишкеком, сообщает институт сейсмологии Киргизии.
Как уточняет институт, подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в пятницу в 15:18 (12:18 мск). Очаг землетрясения находился в Чуйской области республики, в трех километрах к западу от села Нурманбет, пяти километрах от села Интернационал, в 13 километрах от города Канта и в 32 - от Бишкека.
«
"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Нурманбет и Интернационал около 3,5 балла, городах Кант и Бишкек около трех баллов", - говорится в сообщении.
По предварительной информации МЧС республики, жертв и разрушений в результате землетрясения в Киргизии нет.