https://ria.ru/20240628/zelenskiy-1956213108.html
Аналитик поймал Зеленского и Запад на лжи о конфликте на Украине
Аналитик поймал Зеленского и Запад на лжи о конфликте на Украине - РИА Новости, 28.06.2024
Аналитик поймал Зеленского и Запад на лжи о конфликте на Украине
Утверждения Зеленского о том, что у Украины мало времени для реализации плана урегулирования, явно противоречат распространенной на Западе пропаганде, написал... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:36
2024-06-28T19:36
2024-06-28T19:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_0:155:2125:1350_1920x0_80_0_0_89f5bc26f95d9523e2be804494a9e88f.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Утверждения Зеленского о том, что у Украины мало времени для реализации плана урегулирования, явно противоречат распространенной на Западе пропаганде, написал индийский геополитический аналитик и блогер Кантан в социальной сети X.Он опубликовал видео с Зеленским, который заявляет, что у Украины не так много времени, поскольку ВСУ понесли большие потери убитыми и ранеными на поле боя."Подождите, но ведь все эти клоуны из НАТО и пропаганда ЦРУ постоянно нам говорят, что Россия проигрывает, Украина побеждает, а США и ЕС будут вооружать и финансировать ее столько, сколько потребуется", — написал он.Ранее Зеленский заявил, что якобы не желает затягивать конфликт из-за потерь ВСУ на поле боя. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, однако именно Зеленский не раз отвергал такую возможность.Президент России Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956209212.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_237:0:2125:1416_1920x0_80_0_0_2192cfc9f1c0170269fc65b1eac77c36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Аналитик поймал Зеленского и Запад на лжи о конфликте на Украине
Кантан: слова Зеленского о нехватке времени противоречат повестке Запада