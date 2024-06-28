https://ria.ru/20240628/zelenskiy-1956213108.html

Аналитик поймал Зеленского и Запад на лжи о конфликте на Украине

Аналитик поймал Зеленского и Запад на лжи о конфликте на Украине - РИА Новости, 28.06.2024

Аналитик поймал Зеленского и Запад на лжи о конфликте на Украине

Утверждения Зеленского о том, что у Украины мало времени для реализации плана урегулирования, явно противоречат распространенной на Западе пропаганде, написал... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:36

2024-06-28T19:36

2024-06-28T19:36

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Утверждения Зеленского о том, что у Украины мало времени для реализации плана урегулирования, явно противоречат распространенной на Западе пропаганде, написал индийский геополитический аналитик и блогер Кантан в социальной сети X.Он опубликовал видео с Зеленским, который заявляет, что у Украины не так много времени, поскольку ВСУ понесли большие потери убитыми и ранеными на поле боя."Подождите, но ведь все эти клоуны из НАТО и пропаганда ЦРУ постоянно нам говорят, что Россия проигрывает, Украина побеждает, а США и ЕС будут вооружать и финансировать ее столько, сколько потребуется", — написал он.Ранее Зеленский заявил, что якобы не желает затягивать конфликт из-за потерь ВСУ на поле боя. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, однако именно Зеленский не раз отвергал такую возможность.Президент России Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956209212.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)