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"Я покончу". Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/zayavlenie-1955977525.html
"Я покончу". Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского
"Я покончу". Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского - РИА Новости, 28.06.2024
"Я покончу". Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского
Штаты должны перестать убивать украинцев и прекратить конфликт с Россией, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:06
2024-06-28T02:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
роберт кеннеди
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Штаты должны перестать убивать украинцев и прекратить конфликт с Россией, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.Политик прокомментировал сделанное Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза заявление о потерях Украины. Глава киевского режима пожаловался на большое количество раненых и убитых на поле боя, которое якобы толкает Украину на скорейшую подготовку мирного предложения."Эти люди (украинцы. — Прим. ред.) погибли на войне, которой не должно было случиться. Высокомерные неоконсерваторы в Белом доме (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена пожертвовали полумиллионом солдат в прокси—войне с целью ослабить Россию", — заявил Кеннеди.По его мнению, Запад не сможет одержать победу над Россией в конфликте на Украине. Все меры Вашингтона привели лишь к росту международного престижа Москвы и беспрецедентному усилению российской армии.&quot;Став президентом, я покончу с войнами и, что важнее, с ложью, которая ведет к ним&quot;, — пообещал кандидат.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условиях для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев обязан отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. Кандидаты сойдутся в четверг в первом раунде предвыборных дебатов, которые покажет телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, роберт кеннеди, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Роберт Кеннеди, Вооруженные силы Украины
"Я покончу". Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского

Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт после слов Зеленского о гибели людей

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший
Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Штаты должны перестать убивать украинцев и прекратить конфликт с Россией, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Политик прокомментировал сделанное Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза заявление о потерях Украины. Глава киевского режима пожаловался на большое количество раненых и убитых на поле боя, которое якобы толкает Украину на скорейшую подготовку мирного предложения.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Слова Зеленского о конце конфликта вызвали недоумение на Западе
Вчера, 17:54
"Эти люди (украинцы. — Прим. ред.) погибли на войне, которой не должно было случиться. Высокомерные неоконсерваторы в Белом доме (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена пожертвовали полумиллионом солдат в прокси—войне с целью ослабить Россию", — заявил Кеннеди.
По его мнению, Запад не сможет одержать победу над Россией в конфликте на Украине. Все меры Вашингтона привели лишь к росту международного престижа Москвы и беспрецедентному усилению российской армии.
«

"Став президентом, я покончу с войнами и, что важнее, с ложью, которая ведет к ним", — пообещал кандидат.

Президент Владимир Путин в июне рассказал об условиях для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев обязан отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. Кандидаты сойдутся в четверг в первом раунде предвыборных дебатов, которые покажет телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Это рекорд": в Британии заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки
Вчера, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийРоберт КеннедиВооруженные силы Украины
 
 
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