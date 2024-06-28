https://ria.ru/20240628/zayavlenie-1955977525.html

"Я покончу". Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского

"Я покончу". Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского - РИА Новости, 28.06.2024

"Я покончу". Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского

Штаты должны перестать убивать украинцев и прекратить конфликт с Россией, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T02:06

2024-06-28T02:06

2024-06-28T02:06

специальная военная операция на украине

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роберт кеннеди

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Штаты должны перестать убивать украинцев и прекратить конфликт с Россией, написал в соцсети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.Политик прокомментировал сделанное Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза заявление о потерях Украины. Глава киевского режима пожаловался на большое количество раненых и убитых на поле боя, которое якобы толкает Украину на скорейшую подготовку мирного предложения."Эти люди (украинцы. — Прим. ред.) погибли на войне, которой не должно было случиться. Высокомерные неоконсерваторы в Белом доме (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена пожертвовали полумиллионом солдат в прокси—войне с целью ослабить Россию", — заявил Кеннеди.По его мнению, Запад не сможет одержать победу над Россией в конфликте на Украине. Все меры Вашингтона привели лишь к росту международного престижа Москвы и беспрецедентному усилению российской армии."Став президентом, я покончу с войнами и, что важнее, с ложью, которая ведет к ним", — пообещал кандидат.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условиях для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев обязан отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. Кандидаты сойдутся в четверг в первом раунде предвыборных дебатов, которые покажет телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html

https://ria.ru/20240627/zapad-1955906285.html

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