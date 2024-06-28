https://ria.ru/20240628/zatoplenie-1956002807.html

В Приморье объявили сбор помощи для пострадавших от паводка жителей

В Приморье объявили сбор помощи для пострадавших от паводка жителей - РИА Новости, 28.06.2024

В Приморье объявили сбор помощи для пострадавших от паводка жителей

Сбор помощи объявлен в Приморье для жителей пострадавшего от масштабного паводка Дальнереченска и его окрестностей, сообщает региональное отделение "Единой... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:24

2024-06-28T08:24

2024-06-28T08:24

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Сбор помощи объявлен в Приморье для жителей пострадавшего от масштабного паводка Дальнереченска и его окрестностей, сообщает региональное отделение "Единой России". "После сильных ливней город и окрестности сильно затопило, многие люди оказались в тяжелой ситуации… Сбор помощи для пострадавших от подтопления жителей Дальнереченска: продукты длительного хранения, предметы первой необходимости, одежду и постельные принадлежности, газовые баллоны и портативные плиты", - говорится в сообщении. Отмечается, что сбор ведет реготделение ЕР вместе с приморским отделением "Матери России". Продукты и вещи можно принести в отделения партии в Лучегорске, Лесозаводске, Дальнереченске, поселке Кировском и во Владивостоке. Также можно перевести средства на счет "Матерей России". По данным правительства Приморья на утро пятницы, в Дальнереченске подтоплено более 150 частных домов и 400 приусадебных участков. Там откачивают воду, жителям доставляют продукты, открыт пункт приема заявлений по подтопленным территориям. В Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. По данным на утро пятницы, затоплены 197 частных домов и 982 придомовых территории в нескольких районах.

https://ria.ru/20240625/primore-1955209954.html

https://ria.ru/20240628/pavodok-1956000580.html

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происшествия, наводнения в россии — 2024