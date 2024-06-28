https://ria.ru/20240628/zakonoproekt-1956166979.html

В Госдуму внесли проект об ограничении тарифов на коммунальные услуги

В Госдуму внесли проект об ограничении тарифов на коммунальные услуги - РИА Новости, 28.06.2024

В Госдуму внесли проект об ограничении тарифов на коммунальные услуги

В ГД внесён проект, устраняющий возможности ресурсоснабжающих организаций (РСО) устанавливать тарифы, значительно превышающие предельный индекс изменения... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:46

2024-06-28T16:46

2024-06-28T16:46

жкх

россия

сардана авксентьева

госдума рф

рост тарифов жкх

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В ГД внесён проект, устраняющий возможности ресурсоснабжающих организаций (РСО) устанавливать тарифы, значительно превышающие предельный индекс изменения вносимых гражданами платы за коммунальные услуги, законопроект доступен в думской базе данных. "Внести в ЖК РФ следующие изменения: 1) Часть 1 статьи 157.1 изложить в следующей редакции: "1. Не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за каждый отдельный вид коммунальных услуг выше предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта РФ. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, предельные индексы утверждаются по согласованию с представительными органами муниципальных образований", - сказано в проекте закона. Как пояснила его автор, депутат ГД Сардана Авксентьева ("Новые люди") в своём Telegram-канале, в настоящий момент установленные пределы роста платы за коммунальные услуги относятся к совокупному платежу - общей сумме в платёжной квитанции за всё. "В эту неё входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. При этом рост размера платы граждан по каждому виду может составить величину, отличную (большую или меньшую) от утверждённых показателей", - уточнила она. По словам парламентария, поставщики одних коммунальных услуг "практически лоббируют свои тарифы в ущерб поставщикам других услуг", а люди жалуются на значительный рост некоторых видов коммунальных услуг. "Например, рост тарифов по водоотведению может составлять до 250%, при этом общий предел формально соблюдается. В новостройках, где не требуются значительных инвестиционных вложений, темп роста себестоимости коммунальных платежей намного ниже, чем утвержденный предельный индекс за коммунальные платежи", - добавила Авксентьева. По ее словам, для увеличения тарифа ресурсоснабжающие организации увеличивают расходную составляющую тарифа с помощью сдачи собственных объектов в аренду аффилированным юридическим лицам, внесенный законопроект запретит им это делать, так тарифы станут прозрачнее, заключила депутат ГД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, россия, сардана авксентьева, госдума рф, рост тарифов жкх