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В Нижегородской области задержали мужчину, похитившего подростков год назад - РИА Новости, 28.06.2024
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15:29 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/zaderzhanie-1956140211.html
В Нижегородской области задержали мужчину, похитившего подростков год назад
В Нижегородской области задержали мужчину, похитившего подростков год назад - РИА Новости, 28.06.2024
В Нижегородской области задержали мужчину, похитившего подростков год назад
Мужчина, около года находившийся в розыске за похищение двух подростков в Нижегородской области, задержан и заключен под стражу, сообщило региональное... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:29
2024-06-28T15:29
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Мужчина, около года находившийся в розыске за похищение двух подростков в Нижегородской области, задержан и заключен под стражу, сообщило региональное управление СК РФ. По версии следствия, 12 июля 2023 года обвиняемый возле рабочего поселка Малое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, угрожая ножом, похитил двух подростков, которых поместил в автомобиль и увез. По пути автомобиль застрял. Остановившись, мужчина связал потерпевших и скрылся. Воспользовавшись его отсутствием, подростки смогли освободиться, убежать и обратиться за помощью. Было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). В тот же день мужчина был объявлен в федеральный розыск. "Как установили следователи СК России, он все время скрывался в лесу и в июне текущего года был задержан сотрудниками полиции при патрулировании территории набережной Гребного канала Нижнего Новгорода. По ходатайству следователя СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области задержали мужчину, похитившего подростков год назад

В Нижегородской области задержали мужчину, похитившего двух подростков год назад

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Мужчина, около года находившийся в розыске за похищение двух подростков в Нижегородской области, задержан и заключен под стражу, сообщило региональное управление СК РФ.
По версии следствия, 12 июля 2023 года обвиняемый возле рабочего поселка Малое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, угрожая ножом, похитил двух подростков, которых поместил в автомобиль и увез. По пути автомобиль застрял. Остановившись, мужчина связал потерпевших и скрылся. Воспользовавшись его отсутствием, подростки смогли освободиться, убежать и обратиться за помощью.
Было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). В тот же день мужчина был объявлен в федеральный розыск.
«
"Как установили следователи СК России, он все время скрывался в лесу и в июне текущего года был задержан сотрудниками полиции при патрулировании территории набережной Гребного канала Нижнего Новгорода. По ходатайству следователя СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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