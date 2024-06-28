https://ria.ru/20240628/zaderzhanie-1956140211.html

В Нижегородской области задержали мужчину, похитившего подростков год назад

В Нижегородской области задержали мужчину, похитившего подростков год назад - РИА Новости, 28.06.2024

В Нижегородской области задержали мужчину, похитившего подростков год назад

Мужчина, около года находившийся в розыске за похищение двух подростков в Нижегородской области, задержан и заключен под стражу, сообщило региональное... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:29

2024-06-28T15:29

2024-06-28T15:29

происшествия

россия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Мужчина, около года находившийся в розыске за похищение двух подростков в Нижегородской области, задержан и заключен под стражу, сообщило региональное управление СК РФ. По версии следствия, 12 июля 2023 года обвиняемый возле рабочего поселка Малое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, угрожая ножом, похитил двух подростков, которых поместил в автомобиль и увез. По пути автомобиль застрял. Остановившись, мужчина связал потерпевших и скрылся. Воспользовавшись его отсутствием, подростки смогли освободиться, убежать и обратиться за помощью. Было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). В тот же день мужчина был объявлен в федеральный розыск. "Как установили следователи СК России, он все время скрывался в лесу и в июне текущего года был задержан сотрудниками полиции при патрулировании территории набережной Гребного канала Нижнего Новгорода. По ходатайству следователя СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231124/pokhischenie-1911700511.html

россия

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)