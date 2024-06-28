https://ria.ru/20240628/yaponiya-1956212776.html

МИД России выразил протест из-за планируемых учений Японии на Хоккайдо

МИД России выразил протест из-за планируемых учений Японии на Хоккайдо - РИА Новости, 28.06.2024

МИД России выразил протест из-за планируемых учений Японии на Хоккайдо

Москва выразила протест Японии из-за намерения провести серию военных учений вблизи российской границы, сообщили в МИД. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:32

2024-06-28T19:32

2024-06-28T20:41

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хоккайдо

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва выразила протест Японии из-за намерения провести серию военных учений вблизи российской границы, сообщили в МИД."Двадцать восьмого июня посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля серии совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо — в непосредственной близости от границ Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Представителям Японии указали на недопустимость провокаций у дальневосточных рубежей России, которые осуществляются в том числе во взаимодействии с внерегиональными странами — членами НАТО. В министерстве подчеркнули, что расценивают подобную активность как потенциальную угрозу.В ведомстве добавили, что безответственная политика администрации премьер-министра Фумио Кисиды ставит Токио на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. МИД также предупредил японскую сторону об адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России. Япония провела за неполные полгода двусторонние учения с 14 странами, что в два раза больше показателей за тот же период прошлого года. Количество учений вблизи страны приблизилось к 30. Местные СМИ связывают эту активность с тем, что западные государства стали проявлять интерес к региону из-за активизации Китая. При этом в 2021 году в коммюнике саммита G7 впервые была обозначена важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Это, в свою очередь, связано с беспокойством относительно рисков поставок полупроводников. С 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида дважды участвовал в саммите стран НАТО. Как ожидается, он посетит это мероприятие и в этом году.

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, хоккайдо, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)