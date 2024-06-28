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МИД России выразил протест из-за планируемых учений Японии на Хоккайдо - РИА Новости, 28.06.2024
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19:32 28.06.2024 (обновлено: 20:41 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/yaponiya-1956212776.html
МИД России выразил протест из-за планируемых учений Японии на Хоккайдо
МИД России выразил протест из-за планируемых учений Японии на Хоккайдо - РИА Новости, 28.06.2024
МИД России выразил протест из-за планируемых учений Японии на Хоккайдо
Москва выразила протест Японии из-за намерения провести серию военных учений вблизи российской границы, сообщили в МИД. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:32
2024-06-28T20:41
в мире
россия
хоккайдо
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва выразила протест Японии из-за намерения провести серию военных учений вблизи российской границы, сообщили в МИД.&quot;Двадцать восьмого июня посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля серии совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо — в непосредственной близости от границ Российской Федерации&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Представителям Японии указали на недопустимость провокаций у дальневосточных рубежей России, которые осуществляются в том числе во взаимодействии с внерегиональными странами — членами НАТО. В министерстве подчеркнули, что расценивают подобную активность как потенциальную угрозу.В ведомстве добавили, что безответственная политика администрации премьер-министра Фумио Кисиды ставит Токио на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. МИД также предупредил японскую сторону об адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России. Япония провела за неполные полгода двусторонние учения с 14 странами, что в два раза больше показателей за тот же период прошлого года. Количество учений вблизи страны приблизилось к 30. Местные СМИ связывают эту активность с тем, что западные государства стали проявлять интерес к региону из-за активизации Китая. При этом в 2021 году в коммюнике саммита G7 впервые была обозначена важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Это, в свою очередь, связано с беспокойством относительно рисков поставок полупроводников. С 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида дважды участвовал в саммите стран НАТО. Как ожидается, он посетит это мероприятие и в этом году.
https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html
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в мире, россия, хоккайдо, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Хоккайдо, Япония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России выразил протест из-за планируемых учений Японии на Хоккайдо

МИД России выразил протест посольству Японии из-за планов по учениям на Хоккайдо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва выразила протест Японии из-за намерения провести серию военных учений вблизи российской границы, сообщили в МИД.
«

"Двадцать восьмого июня посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля серии совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо — в непосредственной близости от границ Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

Изображение сгенерировано ИИ
Япония использует Америку по назначению
13 апреля, 08:00
Представителям Японии указали на недопустимость провокаций у дальневосточных рубежей России, которые осуществляются в том числе во взаимодействии с внерегиональными странами — членами НАТО. В министерстве подчеркнули, что расценивают подобную активность как потенциальную угрозу.
В ведомстве добавили, что безответственная политика администрации премьер-министра Фумио Кисиды ставит Токио на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. МИД также предупредил японскую сторону об адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России.
Япония провела за неполные полгода двусторонние учения с 14 странами, что в два раза больше показателей за тот же период прошлого года. Количество учений вблизи страны приблизилось к 30. Местные СМИ связывают эту активность с тем, что западные государства стали проявлять интерес к региону из-за активизации Китая. При этом в 2021 году в коммюнике саммита G7 впервые была обозначена важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Это, в свою очередь, связано с беспокойством относительно рисков поставок полупроводников.
С 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида дважды участвовал в саммите стран НАТО. Как ожидается, он посетит это мероприятие и в этом году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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В миреРоссияХоккайдоЯпонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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