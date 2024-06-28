https://ria.ru/20240628/yaponiya-1956131226.html

В Японии резко выросло число погибших от БАДа с красным рисом

В Японии резко выросло число погибших от БАДа с красным рисом - РИА Новости, 28.06.2024

В Японии резко выросло число погибших от БАДа с красным рисом

Стало известно о новых 76 случаях смерти людей в Японии, принимавших пищевую добавку Beni-koji Cholesterol Help ("Бени кодзи колесте хэлпу") японской... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:01

2024-06-28T15:01

2024-06-28T15:01

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япония

тайвань

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ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Стало известно о новых 76 случаях смерти людей в Японии, принимавших пищевую добавку Beni-koji Cholesterol Help ("Бени кодзи колесте хэлпу") японской фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical с содержанием красного дрожжевого риса, передает агентство Киодо. До сих пор было известно о пяти смертельных случаях, однако затем один из них не подтвердился. Всего компания получила 170 обращений от родственников, но тщательное исследование прояснило, что 94 из них добавку не принимали, а потому их смерти не имеют отношения к БАДу. По данным японского министерства здравоохранения на основании проводимого расследования выяснилось, что у принимавших добавку и скончавшихся впоследствии 76 человек БАД помимо почечной недостаточности, как это было известно до сих пор, спровоцировал рак, инсульт, воспаление легких, расслоение аорты. Причиной стала пуберулоновая кислота, естественный метаболит голубой плесени, попавшая в сырье. В конце марта стало известно о первом случае смерти от заболевания почек человека, продолжительное время принимавшего пищевые добавки Beni-koji Cholesterol Help с содержанием красного дрожжевого риса. Тогда выявили пять случаев смерти и более 250 случаев госпитализации пациентов, принимавших добавку. Все скончавшиеся были старше 70 лет и принимали добавки, выпущенные после сентября 2023 года. Первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ. Тем не менее компания не заявляла о случаях ухудшения здоровья людей в течение двух месяцев. Помимо Японии сырье Kobayashi Pharmaceutical использовалось также на Тайване. Центральное информационное агентство Тайваня в апреле сообщило, что на острове зафиксированы более десяти случаев заболевания у людей, употреблявших продукцию компаний, использующих сырье Kobayashi Pharmaceutical. Однако до сих пор информации о смертях, связанных с применением добавки в других странах, не сообщалось.

https://ria.ru/20240621/skripali-1954640845.html

https://ria.ru/20240512/otravlenie-1945437779.html

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в мире, япония, тайвань