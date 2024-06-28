https://ria.ru/20240628/yakutiya-1956218527.html

В Якутии пьяная пара проникла в чужой дом и устроила погром

В Якутии пьяная пара проникла в чужой дом и устроила погром - РИА Новости, 28.06.2024

В Якутии пьяная пара проникла в чужой дом и устроила погром

МВД России по Якутии начало проверку после публикации видеозаписи, где хозяйка дома утверждала, что пьяная пара проникла в их дом, где устроила погром и... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:20

2024-06-28T20:20

2024-06-28T21:38

происшествия

россия

сергей григорьев

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ЯКУТСК, 28 июн - РИА Новости. МВД России по Якутии начало проверку после публикации видеозаписи, где хозяйка дома утверждала, что пьяная пара проникла в их дом, где устроила погром и предавалась интимным утехам. Пользователи соцсети распространили видеозапись от хозяйки дома. По словам женщины, вернувшись домой, они застали у себя пьяных мужчину и женщину, которые занимались любовью в чужом доме. На крики хозяев из соседнего дома пришли их друзья. Как пишут в соцсети, незваным гостем оказался 28-летний аналитик МВД Сергей Григорьев (на видео штурмует забор), а к нему на помощь пришел начальник Следственного управления городской полиции Сергей Никифоров. Как отметили в МВД после общественного резонанса, личности на видео установлены.Инцидент также привлек внимание региональное управление СК РФ, где сообщили, что Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту "неправомерных действий сотрудниками полиции на территории частного домовладения на Намском тракте в пригороде Якутска".

https://ria.ru/20240615/kuban-1953166949.html

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происшествия, россия, сергей григорьев