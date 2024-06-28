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Власти Кубани выплатили кинокомпаниям более 102 млн рублей за съемки

Власти Кубани выплатили кинокомпаниям более 102 млн рублей за съемки - РИА Новости, 28.06.2024

Власти Кубани выплатили кинокомпаниям более 102 млн рублей за съемки

Власти Краснодарского края за три года компенсировали более 102 миллионов рублей кинокомпаниям, снявшим свои фильмы на территории региона, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:22

2024-06-28T10:22

2024-06-28T10:22

краснодарский край

вениамин кондратьев

кино

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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края за три года компенсировали более 102 миллионов рублей кинокомпаниям, снявшим свои фильмы на территории региона, сообщили в администрации Кубани. "В регионе три года работает механизм поддержки кинокомпаний. Это рибейты - субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством фильмов на территории региона. В 2023 году процентную ставку увеличили с 20% до 30%, повысили максимальный размер выплаты с 8 до 12 миллионов рублей. В прошлом году 10 кинокомпаний получили более 45 миллионов рублей компенсаций. За три года поддержку получили 38 кинокартин, компаниям возместили затраты на общую сумму более 102 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Губернатор региона Вениамин Кондратьев добавил в Telegram-канале, что Кубань становится все более популярной площадкой для съемок. Среди известных фильмов последних лет, снятых в регионе, он назвал: "Чебурашка", "Мажор в Сочи", "Семейный бюджет", сериалы "Отпуск", "Ищейка", "Море. Солнце. Склифосовский". Кроме того, кубанская кинокомпания приступит к работе над новой картиной "Фарфоровый солдатик". Проект получил господдержку министерства культуры РФ. Кубанские власти запустили механизм компенсации части затрат, понесенных кинопроизводителями при съемках на территории края, в 2021 году. Также с 2023 года действует новый вид микрозайма "Кино", который предназначен специально для бизнеса в сфере кинематографии. Предприниматели могут получить до 5 миллионов рублей под 3% годовых на закупку необходимого оборудования и услуг.

https://ria.ru/20240626/skot-1955468184.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вениамин кондратьев, кино