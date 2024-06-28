https://ria.ru/20240628/vtb-1956057246.html

Махонин обсудил сотрудничество с ВТБ в реализации проектов в Пермском крае

Махонин обсудил сотрудничество с ВТБ в реализации проектов в Пермском крае - РИА Новости, 28.06.2024

Махонин обсудил сотрудничество с ВТБ в реализации проектов в Пермском крае

Перспективы сотрудничества Пермского края с ВТБ в реализации социально-экономических проектов на территории региона обсудили в ходе рабочей встречи губернатор... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:52

2024-06-28T11:52

2024-06-28T11:52

пермский край

дмитрий махонин

андрей костин (банкир)

объединенная двигателестроительная корпорация

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ПЕРМЬ, 28 июн - РИА Новости. Перспективы сотрудничества Пермского края с ВТБ в реализации социально-экономических проектов на территории региона обсудили в ходе рабочей встречи губернатор края Дмитрий Махонин и президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. "Банк ВТБ является нашим партнером в реализации социально-значимых и инфраструктурных проектов. В частности, есть перспективные направления по сотрудничеству в рамках особой экономической зоны "Пермь". Мы рассчитываем, что в ОЭЗ будет размещено одно из направлений производства авиадвигателей корпорации "ОДК". Помимо этого, у нас есть ряд проектов, которые реализуем на условиях концессии в дорожном строительстве, образовательной, спортивной и социальной сферах. Здесь мы также открыты к предложениям", – приводятся в сообщении слова Махонина. В рамках встречи стороны обсудили потенциальные возможности участия банка в реализации значимых инфраструктурных проектов, которые создаются на территории региона в рамках концессионных соглашений. "Пермский край – индустриально развитый, быстро растущий регион, ВТБ важно здесь работать. Банк в Прикамье представлен профессиональной командой, у нас продуктивные взаимоотношения с предприятиями края. Мы будем и дальше участвовать в решении социальных вопросов и вместе с правительством края наметим программу развития", - подчеркнул Костин. Он отметил, что кредитный портфель банка в Пермском крае в сегменте среднего и малого, а также крупного бизнеса составляет 101 миллиард рублей, при этом три четверти объема кредитов приходится на финансирование промышленных предприятий.

https://realty.ria.ru/20240611/vtb-1952105716.html

https://ria.ru/20240607/proekty-1951541289.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, андрей костин (банкир), объединенная двигателестроительная корпорация