https://ria.ru/20240628/vtb-1956057246.html
Махонин обсудил сотрудничество с ВТБ в реализации проектов в Пермском крае
Махонин обсудил сотрудничество с ВТБ в реализации проектов в Пермском крае - РИА Новости, 28.06.2024
Махонин обсудил сотрудничество с ВТБ в реализации проектов в Пермском крае
Перспективы сотрудничества Пермского края с ВТБ в реализации социально-экономических проектов на территории региона обсудили в ходе рабочей встречи губернатор... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:52
2024-06-28T11:52
2024-06-28T11:52
пермский край
дмитрий махонин
андрей костин (банкир)
объединенная двигателестроительная корпорация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883576477_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_384ec146caf3a100183797cdd0523ad3.jpg
ПЕРМЬ, 28 июн - РИА Новости. Перспективы сотрудничества Пермского края с ВТБ в реализации социально-экономических проектов на территории региона обсудили в ходе рабочей встречи губернатор края Дмитрий Махонин и президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. "Банк ВТБ является нашим партнером в реализации социально-значимых и инфраструктурных проектов. В частности, есть перспективные направления по сотрудничеству в рамках особой экономической зоны "Пермь". Мы рассчитываем, что в ОЭЗ будет размещено одно из направлений производства авиадвигателей корпорации "ОДК". Помимо этого, у нас есть ряд проектов, которые реализуем на условиях концессии в дорожном строительстве, образовательной, спортивной и социальной сферах. Здесь мы также открыты к предложениям", – приводятся в сообщении слова Махонина. В рамках встречи стороны обсудили потенциальные возможности участия банка в реализации значимых инфраструктурных проектов, которые создаются на территории региона в рамках концессионных соглашений. "Пермский край – индустриально развитый, быстро растущий регион, ВТБ важно здесь работать. Банк в Прикамье представлен профессиональной командой, у нас продуктивные взаимоотношения с предприятиями края. Мы будем и дальше участвовать в решении социальных вопросов и вместе с правительством края наметим программу развития", - подчеркнул Костин. Он отметил, что кредитный портфель банка в Пермском крае в сегменте среднего и малого, а также крупного бизнеса составляет 101 миллиард рублей, при этом три четверти объема кредитов приходится на финансирование промышленных предприятий.
https://realty.ria.ru/20240611/vtb-1952105716.html
https://ria.ru/20240607/proekty-1951541289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, андрей костин (банкир), объединенная двигателестроительная корпорация
Пермский край, Дмитрий Махонин, Андрей Костин (банкир), Объединенная двигателестроительная корпорация
ПЕРМЬ, 28 июн - РИА Новости. Перспективы сотрудничества Пермского края с ВТБ в реализации социально-экономических проектов на территории региона обсудили в ходе рабочей встречи губернатор края Дмитрий Махонин и президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
"Банк ВТБ является нашим партнером в реализации социально-значимых и инфраструктурных проектов. В частности, есть перспективные направления по сотрудничеству в рамках особой экономической зоны "Пермь". Мы рассчитываем, что в ОЭЗ будет размещено одно из направлений производства авиадвигателей корпорации "ОДК
". Помимо этого, у нас есть ряд проектов, которые реализуем на условиях концессии в дорожном строительстве, образовательной, спортивной и социальной сферах. Здесь мы также открыты к предложениям", – приводятся в сообщении слова Махонина.
В рамках встречи стороны обсудили потенциальные возможности участия банка в реализации значимых инфраструктурных проектов, которые создаются на территории региона в рамках концессионных соглашений.
"Пермский край – индустриально развитый, быстро растущий регион, ВТБ важно здесь работать. Банк в Прикамье представлен профессиональной командой, у нас продуктивные взаимоотношения с предприятиями края. Мы будем и дальше участвовать в решении социальных вопросов и вместе с правительством края наметим программу развития", - подчеркнул Костин.
Он отметил, что кредитный портфель банка в Пермском крае в сегменте среднего и малого, а также крупного бизнеса составляет 101 миллиард рублей, при этом три четверти объема кредитов приходится на финансирование промышленных предприятий.