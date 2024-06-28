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Махонин обсудил сотрудничество с ВТБ в реализации проектов в Пермском крае - РИА Новости, 28.06.2024
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11:52 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/vtb-1956057246.html
Махонин обсудил сотрудничество с ВТБ в реализации проектов в Пермском крае
Махонин обсудил сотрудничество с ВТБ в реализации проектов в Пермском крае - РИА Новости, 28.06.2024
Махонин обсудил сотрудничество с ВТБ в реализации проектов в Пермском крае
Перспективы сотрудничества Пермского края с ВТБ в реализации социально-экономических проектов на территории региона обсудили в ходе рабочей встречи губернатор... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:52
2024-06-28T11:52
пермский край
дмитрий махонин
андрей костин (банкир)
объединенная двигателестроительная корпорация
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ПЕРМЬ, 28 июн - РИА Новости. Перспективы сотрудничества Пермского края с ВТБ в реализации социально-экономических проектов на территории региона обсудили в ходе рабочей встречи губернатор края Дмитрий Махонин и президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. "Банк ВТБ является нашим партнером в реализации социально-значимых и инфраструктурных проектов. В частности, есть перспективные направления по сотрудничеству в рамках особой экономической зоны "Пермь". Мы рассчитываем, что в ОЭЗ будет размещено одно из направлений производства авиадвигателей корпорации "ОДК". Помимо этого, у нас есть ряд проектов, которые реализуем на условиях концессии в дорожном строительстве, образовательной, спортивной и социальной сферах. Здесь мы также открыты к предложениям", – приводятся в сообщении слова Махонина. В рамках встречи стороны обсудили потенциальные возможности участия банка в реализации значимых инфраструктурных проектов, которые создаются на территории региона в рамках концессионных соглашений. "Пермский край – индустриально развитый, быстро растущий регион, ВТБ важно здесь работать. Банк в Прикамье представлен профессиональной командой, у нас продуктивные взаимоотношения с предприятиями края. Мы будем и дальше участвовать в решении социальных вопросов и вместе с правительством края наметим программу развития", - подчеркнул Костин. Он отметил, что кредитный портфель банка в Пермском крае в сегменте среднего и малого, а также крупного бизнеса составляет 101 миллиард рублей, при этом три четверти объема кредитов приходится на финансирование промышленных предприятий.
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пермский край, дмитрий махонин, андрей костин (банкир), объединенная двигателестроительная корпорация
Пермский край, Дмитрий Махонин, Андрей Костин (банкир), Объединенная двигателестроительная корпорация

Махонин обсудил сотрудничество с ВТБ в реализации проектов в Пермском крае

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
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ПЕРМЬ, 28 июн - РИА Новости. Перспективы сотрудничества Пермского края с ВТБ в реализации социально-экономических проектов на территории региона обсудили в ходе рабочей встречи губернатор края Дмитрий Махонин и президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
"Банк ВТБ является нашим партнером в реализации социально-значимых и инфраструктурных проектов. В частности, есть перспективные направления по сотрудничеству в рамках особой экономической зоны "Пермь". Мы рассчитываем, что в ОЭЗ будет размещено одно из направлений производства авиадвигателей корпорации "ОДК". Помимо этого, у нас есть ряд проектов, которые реализуем на условиях концессии в дорожном строительстве, образовательной, спортивной и социальной сферах. Здесь мы также открыты к предложениям", – приводятся в сообщении слова Махонина.
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В рамках встречи стороны обсудили потенциальные возможности участия банка в реализации значимых инфраструктурных проектов, которые создаются на территории региона в рамках концессионных соглашений.
"Пермский край – индустриально развитый, быстро растущий регион, ВТБ важно здесь работать. Банк в Прикамье представлен профессиональной командой, у нас продуктивные взаимоотношения с предприятиями края. Мы будем и дальше участвовать в решении социальных вопросов и вместе с правительством края наметим программу развития", - подчеркнул Костин.
Он отметил, что кредитный портфель банка в Пермском крае в сегменте среднего и малого, а также крупного бизнеса составляет 101 миллиард рублей, при этом три четверти объема кредитов приходится на финансирование промышленных предприятий.
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Пермский крайДмитрий МахонинАндрей Костин (банкир)Объединенная двигателестроительная корпорация
 
 
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