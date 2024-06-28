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В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/vsu-1956105933.html
В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ
В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:07
2024-06-28T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций. "О катастрофических процессах с пополнением боевых подразделений и бездумным созданием новых... Этот подход имел место и при (экс-главкоме ВСУ Валерии – ред.) Залужном и закончился трагедиями, в частности, во время южного контрнаступления, когда наполненный новой техникой, небоеспособный 10-й корпус мобилизованных, недоученных и не "обстрелянных" людей заставляли наступать "в лоб" и ничего не достигли, кроме смертей и утилизации техники и боеприпасов", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, сейчас вместо интенсивного пополнения действующих боевых подразделений создают новые. В качестве примера она привела 125-ю бригаду теробороны, укомплектованность которой составляет 40-50%. "Здравый смысл "кричит" здесь, что рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создав обученный резерв. Но генералы его не слышат. Они делают совсем другое. Они создают новые и новые бригады-зомби", - отметила Безуглая. По ее словам, создание новых бригад без доукомплектования действующих приводит к потере позиций. Телеканал "Мы Украина" 25 мая сообщил, что Госбюро расследований завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ

Депутат Рады Безуглая: катастрофа с пополнением бригад ВСУ ведет к сдаче позиций

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций.
"О катастрофических процессах с пополнением боевых подразделений и бездумным созданием новых... Этот подход имел место и при (экс-главкоме ВСУ Валерии – ред.) Залужном и закончился трагедиями, в частности, во время южного контрнаступления, когда наполненный новой техникой, небоеспособный 10-й корпус мобилизованных, недоученных и не "обстрелянных" людей заставляли наступать "в лоб" и ничего не достигли, кроме смертей и утилизации техники и боеприпасов", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
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По ее словам, сейчас вместо интенсивного пополнения действующих боевых подразделений создают новые. В качестве примера она привела 125-ю бригаду теробороны, укомплектованность которой составляет 40-50%.
"Здравый смысл "кричит" здесь, что рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создав обученный резерв. Но генералы его не слышат. Они делают совсем другое. Они создают новые и новые бригады-зомби", - отметила Безуглая. По ее словам, создание новых бригад без доукомплектования действующих приводит к потере позиций.
Телеканал "Мы Украина" 25 мая сообщил, что Госбюро расследований завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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