https://ria.ru/20240628/vsu-1956105933.html

В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ

В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024

В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:07

2024-06-28T14:07

2024-06-28T14:07

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций. "О катастрофических процессах с пополнением боевых подразделений и бездумным созданием новых... Этот подход имел место и при (экс-главкоме ВСУ Валерии – ред.) Залужном и закончился трагедиями, в частности, во время южного контрнаступления, когда наполненный новой техникой, небоеспособный 10-й корпус мобилизованных, недоученных и не "обстрелянных" людей заставляли наступать "в лоб" и ничего не достигли, кроме смертей и утилизации техники и боеприпасов", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, сейчас вместо интенсивного пополнения действующих боевых подразделений создают новые. В качестве примера она привела 125-ю бригаду теробороны, укомплектованность которой составляет 40-50%. "Здравый смысл "кричит" здесь, что рассматривать создание новых бригад можно только после гарантированного укомплектования действующих и создав обученный резерв. Но генералы его не слышат. Они делают совсем другое. Они создают новые и новые бригады-зомби", - отметила Безуглая. По ее словам, создание новых бригад без доукомплектования действующих приводит к потере позиций. Телеканал "Мы Украина" 25 мая сообщил, что Госбюро расследований завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины