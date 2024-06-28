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В Махачкале в двух частных домах произошел пожар - РИА Новости, 28.06.2024
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23:47 28.06.2024 (обновлено: 23:55 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/vozgoranie-1956243054.html
В Махачкале в двух частных домах произошел пожар
В Махачкале в двух частных домах произошел пожар - РИА Новости, 28.06.2024
В Махачкале в двух частных домах произошел пожар
В двух частных домах Махачкалы произошло возгорание, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:47
2024-06-28T23:55
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ГРОЗНЫЙ, 28 июн - РИА Новости. В двух частных домах Махачкалы произошло возгорание, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. "Пожарные ликвидируют возгорание в Махачкале. Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова 47. По прибытии к месту вызова было определено, что происходит возгорание двух частных домов на площади 300 (квадратных) метрах", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС регионе. Уточняется, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 13 единиц техники. "В 23:00 пожар локализован на площади 500 (квадратных) метров. По предварительной информации пострадали 5 частных жилых домов", - информирует МЧС.
https://ria.ru/20240618/pozhar-1953561913.html
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале в двух частных домах произошел пожар

В Махачкале в двух частных домах произошел пожар, пострадавших нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 июн - РИА Новости. В двух частных домах Махачкалы произошло возгорание, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.
«
"Пожарные ликвидируют возгорание в Махачкале. Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова 47. По прибытии к месту вызова было определено, что происходит возгорание двух частных домов на площади 300 (квадратных) метрах", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС регионе.
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Уточняется, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 13 единиц техники.
«
"В 23:00 пожар локализован на площади 500 (квадратных) метров. По предварительной информации пострадали 5 частных жилых домов", - информирует МЧС.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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