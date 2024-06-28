https://ria.ru/20240628/vozgoranie-1956243054.html

В Махачкале в двух частных домах произошел пожар

В Махачкале в двух частных домах произошел пожар - РИА Новости, 28.06.2024

В Махачкале в двух частных домах произошел пожар

В двух частных домах Махачкалы произошло возгорание, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T23:47

2024-06-28T23:47

2024-06-28T23:55

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

ГРОЗНЫЙ, 28 июн - РИА Новости. В двух частных домах Махачкалы произошло возгорание, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. "Пожарные ликвидируют возгорание в Махачкале. Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова 47. По прибытии к месту вызова было определено, что происходит возгорание двух частных домов на площади 300 (квадратных) метрах", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС регионе. Уточняется, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 13 единиц техники. "В 23:00 пожар локализован на площади 500 (квадратных) метров. По предварительной информации пострадали 5 частных жилых домов", - информирует МЧС.

https://ria.ru/20240618/pozhar-1953561913.html

https://ria.ru/20240201/mchs-1924738521.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)